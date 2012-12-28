Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
32-летний мужчина забыл, где припарковал машину, заявил об угоне, а потом ударил полицейского
Ни машин, ни денег — бывший полицейский попал под уголовное преследование за обман десяти человек
Общество
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38 минут назад
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На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
С неудобствами из-за отсутствия холодной воды 31 мая потребители столкнутся из-за ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Машины с водой будут находиться по адресам: улица Депутатская, 53а, улица Черноземная, 32, также воду подвезут по заявкам потребителей.
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