На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду

С неудобствами из-за отсутствия холодной воды 31 мая потребители столкнутся из-за ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 9 по проезду Кувшинова, №№ 3б, 8, стр. 8б, 9, стр. 9, 10, 10а, 10 ст.1, 10 ст.2, 11, 13, 13а, 13г, 14, 15, 15в, 15в стр.1, 15 вл. 1, 15а вл. 1, 16, ст.16, 17, 17б, 17в, 18 ст.1, 19, 19а, 19а вл.1, 19а вл.2, 19б, 20, 21 по улице Механизаторов, №№ 51а, 53а, 55б по улице Депутатской, №№ 34, 36, 41 по улице Киевской, № 32 по улице Черноземной, № 43а по улице Московской, также жители частного сектора улиц Аэродромной, 40 лет ВЛКСМ, Товарищеской, Западной, Черноземной, Днепровской, Донецкой.Машины с водой будут находиться по адресам: улица Депутатская, 53а, улица Черноземная, 32, также воду подвезут по заявкам потребителей.