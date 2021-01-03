Общество

50 минут назад

В Липецке набухли почки

3 331
#природа #весна
В Липецке набухли почки

В первые дни января в центре города начала распускаться верба.

История, которая могла бы создать конкуренцию сказке «12 месяцев», произошла в центре Липецка: в одном из дворов распускается верба.

Как сообщает портал «Экология48», на красноватых побегах ивы остролистной набухли почку и начали появляться соцветия.

- Такое раннее цветение в начале года выглядит удивительным, ведь на календаре 3 января, а картина вполне весенняя. При этом последние дни стояла достаточно теплая погода, порой столбик термометра поднимался выше нуля градусов, - сказано на сайте.



При этом автор отмечает, что дерево растет над теплотрассой, которую хорошо видно по растаявшему снегу, что также могло повлиять на нетипичное поведение дерева.

3 331
#природа #весна

Комментарии (3)

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Вот он

12 минут назад
Мощный экономический рывок !
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И

23 минуты назад
Печень тоже.
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SS

31 минуту назад
Да все понятно. Просто ива весело встретила Новый год!
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