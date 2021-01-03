Общество
50 минут назад
В Липецке набухли почки
В первые дни января в центре города начала распускаться верба.
История, которая могла бы создать конкуренцию сказке «12 месяцев», произошла в центре Липецка: в одном из дворов распускается верба.
Как сообщает портал «Экология48», на красноватых побегах ивы остролистной набухли почку и начали появляться соцветия.
- Такое раннее цветение в начале года выглядит удивительным, ведь на календаре 3 января, а картина вполне весенняя. При этом последние дни стояла достаточно теплая погода, порой столбик термометра поднимался выше нуля градусов, - сказано на сайте.
При этом автор отмечает, что дерево растет над теплотрассой, которую хорошо видно по растаявшему снегу, что также могло повлиять на нетипичное поведение дерева.
Как сообщает портал «Экология48», на красноватых побегах ивы остролистной набухли почку и начали появляться соцветия.
- Такое раннее цветение в начале года выглядит удивительным, ведь на календаре 3 января, а картина вполне весенняя. При этом последние дни стояла достаточно теплая погода, порой столбик термометра поднимался выше нуля градусов, - сказано на сайте.
При этом автор отмечает, что дерево растет над теплотрассой, которую хорошо видно по растаявшему снегу, что также могло повлиять на нетипичное поведение дерева.
Вот он
И
SS