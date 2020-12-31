Общество

32 минуты назад

С 11 января липчане смогут оплачивать проезд с помощью банковских карт и телефонов

3 253
#оплата проезда
С 11 января липчане смогут оплачивать проезд с помощью банковских карт и телефонов

Обновленное терминальное оборудование уже устанавливают на автобусы МУП «Липецкпассажиртранс». Оно будет поддерживать оплату бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР. Также проезд можно будет оплатить с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

- Новые терминалы принимают карты абсолютно всех банков и платёжных систем, однако установлены еще не во всех автобусах. Монтаж оборудования, его тестирование и обучение водителей продолжаются, - рассказал заместитель директора Агентства автомобильного транспорта Павел Стежин.

Стоимость поездки по банковской карте будет составлять 21 рубль, также по-прежнему будет возможна оплата транспортной картой или наличными средствами.

- При этом чеков терминал выдавать не будет, историю оплаты можно будет отслеживать прямо в телефоне, либо в личном кабинете банка, клиентом которого вы являетесь, - отметил Павел Стежин.

Узнать, можно ли оплатить проезд бесконтактным способом с использованием электронных средств платежа в конкретном автобусе, липчане смогут при помощи специальных наклеек – при установке обновленных терминалов их размещают на входной двери. Также с вопросами о подключении, обслуживании и работе новой системы можно обратиться в официальный аккаунт управления дорог и транспорта Липецкой области @avtobus48.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
3 253
#оплата проезда

Комментарии (3)

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Гостю

7 минут назад
Надо ещё повышать стоимость проезда. Теперь с этой программой надо содержать интернет и так же банковские расходы, денги то будут через банк проходить это добавочные затраты. Хотя эти же расходы были но с этим новшеством круговорот увеличится.
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Гость

13 минут назад
Оплачу как угодно, лишь бы цена проезда была минимальной.
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Артем

24 минуты назад
Только один билет пробить можно по одной банковской карте ?
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