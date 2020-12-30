Число умерших от COVID-19 достигло в Липецкой области 250 человек

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли восемь жителей области.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области выявлены 164 случая коронавирусной инфекции, 120 человек вылечились от COVID-19, восемь человек от этой болезни умерли.



С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 15 868 случаев коронависруной инфекции, вылечились 12 242 человек, 250 человек от COVID-19 умерли.



В России за сутки выявлены 26 513 случаев коронавирусной инфекции, 29 235 человек выздоровели, 599 человек от COVID-19 умерли.



С начала эпидемии в России COVID-19 заболели 3 131 550 человек, 2 525 418 из них выздоровели, 56 426 – умерли.



