Общество

33 минуты назад

Конец монополии: школьные столовые начнут обслуживать сразу несколько компаний

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#школьное питание
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Конец монополии: школьные столовые начнут обслуживать сразу несколько компаний

Кроме того, меню столовых будет пересмотрено.

Как рассказала председатель муниципального департамента образования Светлана Бедрова, в новом году в системе питания произойдут изменения, которые позволят улучшить качество школьного меню.

- Долгое время эта сфера в Липецке была монополизирована. На наш взгляд, среди операторов должна быть здоровая конкуренция. Это позволит повысить уровень обслуживания и качество школьного питания, - отмечает председатель департамента образования Светлана Бедрова.
 
Уже с января школы Липецка будут обслуживать сразу несколько компаний, среди которых «Топаз», «Липецкая оптовая база», «Форсаж Хоспитал Групп» и другие. Кроме того, департамент в новом году планирует пересмотреть меню школьных завтраков и обедов. 
 
- Мы проводили исследование мнения школьников и их родителей о питании в образовательных учреждениях.  Знаем слабые места системы, понимаем, с чем нужно работать. Задача – сделать сферу школьного питания ещё более открытой для родителей, - рассказывает Светлана Бедрова. 
 
Одновременно департамент вместе с родительским сообществом, общественниками и депутатским корпусом продолжает мониторинг работы операторов питания. 
 
- Принимать участие в обсуждении вопросов, которые касаются школьников напрямую, должны и сами учащиеся, если у них есть такое желание. И мы стараемся прислушиваться к ним. Наша основная цель – еда в школах должна быть разнообразной, полезной и здоровой, устраивать по всем показателям и детей, и их родителей, - подчеркнула Светлана Бедрова.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

381
#школьное питание
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