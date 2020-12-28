Конец монополии: школьные столовые начнут обслуживать сразу несколько компаний

Кроме того, меню столовых будет пересмотрено.

Как рассказала председатель муниципального департамента образования Светлана Бедрова, в новом году в системе питания произойдут изменения, которые позволят улучшить качество школьного меню.



- Долгое время эта сфера в Липецке была монополизирована. На наш взгляд, среди операторов должна быть здоровая конкуренция. Это позволит повысить уровень обслуживания и качество школьного питания, - отмечает председатель департамента образования Светлана Бедрова.



Уже с января школы Липецка будут обслуживать сразу несколько компаний, среди которых «Топаз», «Липецкая оптовая база», «Форсаж Хоспитал Групп» и другие. Кроме того, департамент в новом году планирует пересмотреть меню школьных завтраков и обедов.



- Мы проводили исследование мнения школьников и их родителей о питании в образовательных учреждениях. Знаем слабые места системы, понимаем, с чем нужно работать. Задача – сделать сферу школьного питания ещё более открытой для родителей, - рассказывает Светлана Бедрова.



Одновременно департамент вместе с родительским сообществом, общественниками и депутатским корпусом продолжает мониторинг работы операторов питания.



- Принимать участие в обсуждении вопросов, которые касаются школьников напрямую, должны и сами учащиеся, если у них есть такое желание. И мы стараемся прислушиваться к ним. Наша основная цель – еда в школах должна быть разнообразной, полезной и здоровой, устраивать по всем показателям и детей, и их родителей, - подчеркнула Светлана Бедрова.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



