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«Стальное дерево» помогает знакомить молодежь с историей региона и традиционными ремеслами

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#стальное дерево
«Стальное дерево» помогает знакомить молодежь с историей региона и традиционными ремеслами

В Елецком районе завершился волонтерский проект «Русское Подворье», который помог создать инфраструктуру для проведения мастер-классов по обучению традиционным ремеслам. В этом году инициатива ельчанина Павла Семенова получила поддержку грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется социальным партнером комбината – благотворительным фондом социальной защиты «Милосердие».  

Возглавляемый Павлом военно-исторический клуб «Копье» - единственная в Липецкой области площадка, на которой молодежь может получить комплексное представление о традиционных ремеслах. Одна из целей его проекта -  улучшить качество организации и проведения занятий с детьми и подростками, чтобы передать им богатое творческое наследие безымянных народных мастеров.   

«Осуществить задуманное помогла программа «Стальное дерево». На средства гранта в клубе отремонтировали навес для проведения мастер-классов по судостроению эпохи Раннего Средневековья. В ходе реконструкции помещения заменили более 200 кв. метров кровли, отремонтировали несущие конструкции. Были закуплены древесные материалы для ремесленных мастер-классов и изготовлено оснащение», - сообщает ПАО «НЛМК». 

Работа над проектом объединила 20 волонтеров в возрасте от 16 до 30 лет. Активисты провели более 20 интерактивных занятий с детьми по истории Липецкой области IX-XVII веков. В них приняли участие более 600 человек. Проект продолжит свою работу и в 2021 году. 

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с прошлого года - всем регионам присутствия Группы НЛМК в России. В 2019 году в Липецке, Грязинском, Тербунском и Липецком районах активисты завершили 8 проектов.  

В текущем году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 21 проект программы, еще два проекта завершат в следующем году. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направит более шести млн рублей.   

Фото пресс-службы НЛМК.
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#стальное дерево

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