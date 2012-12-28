Дело бывшего руководителя елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы направлено в суд
В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
Общество
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сегодня, 15:46
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Дорожного мастера оштрафовали на 20 000 рублей за заваленный снегом переход
Снежные валы препятствовали проходу людей.
«Контроль за надлежащим выполнением работ по содержанию дороги Коробовка – Падворки возложен на должностных лиц ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Дорожный мастер допустил нарушение требования по обеспечению безопасности дорожного движения, выразившиеся в наличии на пешеходном переходе снежного вала и отсутствии дорожного знака «Пешеходный переход». Это обстоятельство было выявлено сотрудниками ГИБДД в ходе проведенного рейда», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
К моменту рассмотрения дела в суде все недостатки были устранены. Тем не менее, суд оштрафовал мастера на 20 000 рублей.
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