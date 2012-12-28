Дорожного мастера оштрафовали на 20 000 рублей за заваленный снегом переход

Снежные валы препятствовали проходу людей.

В Грязях мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». На дороге Коробовка – Падворки Грязинского района в период обильного снегопада на пешеходных переходах образовывались снежные валы, препятствующие проходу.«Контроль за надлежащим выполнением работ по содержанию дороги Коробовка – Падворки возложен на должностных лиц ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Дорожный мастер допустил нарушение требования по обеспечению безопасности дорожного движения, выразившиеся в наличии на пешеходном переходе снежного вала и отсутствии дорожного знака «Пешеходный переход». Это обстоятельство было выявлено сотрудниками ГИБДД в ходе проведенного рейда», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.К моменту рассмотрения дела в суде все недостатки были устранены. Тем не менее, суд оштрафовал мастера на 20 000 рублей.