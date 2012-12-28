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Дорожного мастера оштрафовали на 20 000 рублей за заваленный снегом переход
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сегодня, 15:46
1

Дорожного мастера оштрафовали на 20 000 рублей за заваленный снегом переход

Снежные валы препятствовали проходу людей.

В Грязях мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». На дороге Коробовка – Падворки Грязинского района в период обильного снегопада на пешеходных переходах образовывались снежные валы, препятствующие проходу.

«Контроль за надлежащим выполнением работ по содержанию дороги Коробовка – Падворки возложен на должностных лиц ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Дорожный мастер допустил нарушение требования по обеспечению безопасности дорожного движения, выразившиеся в наличии на пешеходном переходе снежного вала и отсутствии дорожного знака «Пешеходный переход». Это обстоятельство было выявлено сотрудниками ГИБДД в ходе проведенного рейда», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

К моменту рассмотрения дела в суде все недостатки были устранены. Тем не менее, суд оштрафовал мастера на 20 000 рублей.
дорога
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Комментарии (1)

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Житель
26 минут назад
У нас в Липецке на кого-то такие дела завели? Снег валялся на дороге несколько недель, из 3х полос 1,5 оставалось для проезда.
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