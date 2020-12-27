Общество
9 минут назад
В борьбу за звание «народной новогодней столицы» вступила Усмань
Город Липецкой области на 2-месте и у него появились хорошие шансы. Красное переместилось на 4 место.
Как сообщал GOROD48, президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила всероссийскую новогоднюю акцию «Народная новогодняя столица». В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо разместить у себя в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Tiktok, Одноклассники) фото или видео с призывом «Встречай Новый год с …», указав название своего населенного пункта и поставив хештеги #НовыйГодВРоссии #МастераГостеприимства и #МыВместе.
На сайте «Мастеров гостеприимства» создана вкладка, на которой в реальном времени указано количество постов от каждого населенного пункта. К акции уже подключились более 150 населенных пунктов – среди них как крупных мегаполисы, так и небольшие поселения. Например, претендует на звание «народной новогодней столицы» село Красное из Липецкой области и райцентр несколько дней держался в тройке лидеров. Но, неожиданно, среди претендентов появился еще один райцентр Липецкой области – город Усмань.
Усмань в данный момент на 2 месте. А Красное переместилось на четвертое место. Лидирует же пока Новороссийск.
Победитель определится 30 декабря.
В «Народную новогоднюю столицу» в 2021 году приедет десант из блогеров-экспертов от проекта «ТопБЛОГ», а «Мастера гостеприимства» снимут эксклюзивное тревел-шоу о городе.
Фото: vk.com/usmandk
На сайте «Мастеров гостеприимства» создана вкладка, на которой в реальном времени указано количество постов от каждого населенного пункта. К акции уже подключились более 150 населенных пунктов – среди них как крупных мегаполисы, так и небольшие поселения. Например, претендует на звание «народной новогодней столицы» село Красное из Липецкой области и райцентр несколько дней держался в тройке лидеров. Но, неожиданно, среди претендентов появился еще один райцентр Липецкой области – город Усмань.
Усмань в данный момент на 2 месте. А Красное переместилось на четвертое место. Лидирует же пока Новороссийск.
Победитель определится 30 декабря.
В «Народную новогоднюю столицу» в 2021 году приедет десант из блогеров-экспертов от проекта «ТопБЛОГ», а «Мастера гостеприимства» снимут эксклюзивное тревел-шоу о городе.
Фото: vk.com/usmandk