За звание «народной новогодней столицы» России борется райцентр Липецкой области

У Красного неплохие шансы на победу, село на 4-м месте голосования, и если победит, то его «пропиарят» на весь мир топовые блогеры





Но появилось еще и звание «народной новогодней столицы» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», запустивший всероссийскую акцию «Народная новогодняя столица».



Как



На сайте проекта «Мастера гостеприимства» создана



ТОП-5 претендентов на звание «народной новогодней столицы» сейчас выглядит так:



1 место – Новороссийск

2 место – Салехард

3 место – Ханты-Мансийск

4 место – село из Липецкой области – Красное

5 место – Усть-Лабинск



А по Центральному федеральному округу Красное безоговорочно лидирует с огромным отрывом. А если еще и всем липчанам поднажать...



У Красного неплохие шансы привлечь к себе внимание всей страны не негативом, таким как скандал с районной больницей из которой уволились все врачи в разгар пандемии, а позитивом, и, так сказать – «очистить карму».



Правда, чего-то специального «столично-новогоднего» в Красном сейчас не проводится, кроме традиционного конкурса новогоднего убранства предприятий торговли офисов коммерческих структур и частных домов краснинцев.



Победитель определится 30 декабря.



В «Народную новогоднюю столицу» в 2021 году приедет десант из блогеров-экспертов от проекта «ТопБЛОГ», а «Мастера гостеприимства» снимут эксклюзивное тревел-шоу о городе.



- Новый год – всегда необыкновенный праздник, а этот год станет по-настоящему особенным. Практически все мы встретим праздник дома, в своём регионе. И каждый из нас уверен, что именно его дом - новогодняя столица нашей страны. Мы хотим, чтобы вы рассказали нам о нем, чтобы об этом узнала вся Россия. Акция продлится до 30 декабря. В этот день будут подведены итоги и объявлена «Народная новогодняя столица» страны», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



Фото: krasnoe_48



«Новогодней столицей» может стать любой город, необходимо подать в Министерство культуры заявку с перечнем мероприятий, которые в преддверии Нового Года обязуется провести муниципалитет и защитить свой проект. Как известно, официальной «новогодней столицей 2020» по решению Минкульта является Рязань. Эту эстафету она передала Калуге.Но появилось еще и звание «народной новогодней столицы» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», запустивший всероссийскую акцию «Народная новогодняя столица».Как сообщает Федеральное агентство по туризму, в акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо разместить у себя в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Tiktok, Одноклассники) фото или видео с призывом «Встречай Новый год с …», указав название своего населенного пункта и поставив хештеги #НовыйГодВРоссии #МастераГостеприимства и #МыВместе.На сайте проекта «Мастера гостеприимства» создана вкладка , на которой в реальном времени указано количество постов от каждого населенного пункта. К акции уже подключились более 150 населенных пунктов – среди них как крупных мегаполисы, так и небольшие поселения.ТОП-5 претендентов на звание «народной новогодней столицы» сейчас выглядит так:1 место – Новороссийск2 место – Салехард3 место – Ханты-Мансийск4 место – село из Липецкой области – Красное5 место – Усть-ЛабинскА по Центральному федеральному округу Красное безоговорочно лидирует с огромным отрывом. А если еще и всем липчанам поднажать...У Красного неплохие шансы привлечь к себе внимание всей страны не негативом, таким как скандал с районной больницей из которой уволились все врачи в разгар пандемии, а позитивом, и, так сказать – «очистить карму».Правда, чего-то специального «столично-новогоднего» в Красном сейчас не проводится, кроме традиционного конкурса новогоднего убранства предприятий торговли офисов коммерческих структур и частных домов краснинцев.Победитель определится 30 декабря.В «Народную новогоднюю столицу» в 2021 году приедет десант из блогеров-экспертов от проекта «ТопБЛОГ», а «Мастера гостеприимства» снимут эксклюзивное тревел-шоу о городе.- Новый год – всегда необыкновенный праздник, а этот год станет по-настоящему особенным. Практически все мы встретим праздник дома, в своём регионе. И каждый из нас уверен, что именно его дом - новогодняя столица нашей страны. Мы хотим, чтобы вы рассказали нам о нем, чтобы об этом узнала вся Россия. Акция продлится до 30 декабря. В этот день будут подведены итоги и объявлена «Народная новогодняя столица» страны», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.