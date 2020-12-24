Погода в Липецке

5 минут назад

Циклон принесет в Липецкую область метели

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#метель #снегопад
Циклон принесет в Липецкую область метели

25 и 26 декабря через Липецкую область будет перемещаться активный циклон, погода изменится. 

25 декабря пройдет снег, местами сильный, ветер усилится до 20 м/сек с метелью, на дорогах снежные заносы. 26 декабря ожидаются мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.  27 декабря территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона – будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-5 градусов мороза, что на 2-5 градусов выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой снег, днем снег – местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер южный, 8-13 м/сек, утром и днем местами порывы до 18-20 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов мороза. 

В Липецке облачно, ночью слабый снег, днем снег, метель. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза. 

День 25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 31 градус мороза.  
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#метель #снегопад

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