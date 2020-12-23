В России
36 минут назад
Покупатель без маски погиб после конфликта в супермаркете
Конфликт стал уголовным делом
Житель Петербурга скончался в результате тяжелой травмы после того, как сходил в супермаркет. Там его толкнул другой покупатель, которому не понравилось, что пострадавший пришел в магазин без маски.
Разъяренный покупатель со всей силы толкнул безмасочника, который упал, ударился головой о стену и потерял сознание, сообщает РЕН ТВ. Ставшие очевидцами трагедии покупатели вызвали скорую, которая госпитализировала пострадавшего с разрывом селезенки и ушибом головного мозга. Кроме того, он потерял много крови. Спасти мужчину не удалось - от полученных травм он скончался в больнице.
Злоумышленник скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Разъяренный покупатель со всей силы толкнул безмасочника, который упал, ударился головой о стену и потерял сознание, сообщает РЕН ТВ. Ставшие очевидцами трагедии покупатели вызвали скорую, которая госпитализировала пострадавшего с разрывом селезенки и ушибом головного мозга. Кроме того, он потерял много крови. Спасти мужчину не удалось - от полученных травм он скончался в больнице.
Злоумышленник скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.