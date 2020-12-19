Улицы Липецка начали посыпать противогололёдными материалами

Субботнее утро выдалось снежным. По прогнозам синоптиков, снегопад различной интенсивности будет продолжаться на протяжении всего дня.

Специалисты управления благоустройства приступили к посыпке городских улиц противогололёдными материалами, сообщает пресс-служба мэрии Липецка. - Как известно, в первые часы непогоды, снег с дорог не убирают, а посыпают пескосоляной смесью или технической солью, - приводят слова начальника муниципального управления благоустройства Алексея Романчукевича пресс-служба мэрии. - Это позволяет предотвратить образование гололёда. Поэтому сейчас по 27 маршрутам, охватывающим различные районы города, распределено около 30 единиц спецтехники. Решение о подметании дорог примем позже в зависимости от интенсивности снегопада. Пока главная задача - предотвратить образование наледи. При необходимости количество единиц спецтехники будет увеличено. Планируется, что на подметании будут задействованы снегоуборочные КамАЗы, а также тракторы, оборудованные щётками. Проконтролировать ход уборки улично-дорожной сети можно в режиме онлайн на портале «Карта Липецкой области – ГИС ГеоИнформационная система» или в приложении «Липецкая область». Для этого нужно перейти во вкладку «Дороги» - «Коммунальная дорожная техника». Стоит отметить, что система показывает, как работающую на дорогах технику, так и находящуюся на базах. Замечания и предложения по уборке можно направлять в ЕДС по телефону 8 800 450 48 48.