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Аналитики прогнозируют снижение процентов по кредитам

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#процентная ставка
Аналитики прогнозируют снижение процентов по кредитам
18 декабря на заседании совета директоров Центробанка ключевую ставку оставят неизменной (4,25%) — такого мнения придерживаются 16 из 18 опрошенных «Известиями» экспертов из крупнейших российских банков и финансовых организаций. Хотя банки закладывали такое решение регулятора, потенциал для сокращения ставок по займам останется. 

«Ставки по займам могут продолжить постепенно уменьшаться в ближайшие три-шесть месяцев в связи с мягкой монетарной политикой и снижением премии за кредитный риск. Она значительно выросла в начале 2020 года на фоне пандемии и экономического спада», — ожидает ведущий аналитик группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Дмитрий Назаров. 

Тарифы по долгосрочным кредитам в большей степени зависят от доходностей по ОФЗ, которые могут сократиться с нынешних 5,25% до 5% в ближайшее время, считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. По его словам, такой сценарий может удешевить стоимость кредитования для наиболее надёжных заемщиков — крупных корпоративных клиентов и людей, оформляющих обычную негосударственную ипотеку. 

В ближайшие месяцы ставки по кредитам будут снижаться, поскольку в начале 2021 года ЦБ вполне может уменьшить ключевой показать еще на 0,25 п.п. до 4%, допускает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. 

В течение 2020 года ЦБ опустил ключевую ставку на 2 п.п. до 4,25%. Вслед за этим банки снижали тарифы по кредитам и депозитам. 
144
#процентная ставка

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