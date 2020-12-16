Происшествия

13 минут назад

У липчанки украли белье с изображением сцен из «Звездных войн» и кружку с головой Дарта Вейдера

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#кража
У липчанки украли белье с изображением сцен из «Звездных войн» и кружку с головой Дарта Вейдера

Вор забрал из квартиры в доме под снос еще и альбомы с почтовыми марками, коллекции монет эпохи СССР, фотоаппарат «Полароид», фарфоровые и бронзовые статуэтки…

Прокурор Левобережного района Липецка передал в суд обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с кражей личного имущества жительницы города из квартиры дома, предназначенного под снос. Обвиняемый - 37-летний хронический алкоголик, проведший более 12 лет своей жизни за решеткой за убийство собутыльника в Подмосковье и кражу.

Спустя всего несколько месяцев после последней судимости мужчина наведался в квартиру предназначенного под снос и уже расселенного дома №208 по улице Зои Космодемьянской. Он взобрался на второй этаж здания по висевшему на внешней стене электрическому проводу, локтем выбил стекло и забрался в квартиру, в которой ее прежняя хозяйка зачем-то оставила на хранение часть вещей.

Добычей вора стали как обычные бытовые вещи типа утюга и сковородок, так и предметы, представляющие коллекционную, нумизматическую и филателистическую ценность. В частности, он забрал новый фотоаппарат «Полароид», бронзовые и фарфоровые статуэтки, альбомы с почтовыми марками и монетами советской эпохи. Хозяйка коллекции, например, оценила пять пятикопеечных монет 1957 года выпуска в 1500 рублей, десять 50-копеечных монет 1976 года - в 8 тысяч рублей, десять 15-копеечных монет 1972 года - в 7150 рублей. Кроме того домушник похитил два новых, в упаковке, комплекта постельного белья с изображением сцен из «Звездных войн» и кружку с головой Дарта Вейдера.

- Действия обвиняемого квалифицированы по пунктам «б», «в» части второй статьи 158 УК РФ («кража с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба»). Общий материальный ущерб от его действий оценен в 79 тысяч рублей, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.


фото: swfanon.fandom.com

146
#кража

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