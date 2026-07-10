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Происшествия
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сегодня, 17:05
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В районе Опытной станции загорелся автомобиль «Ауди»
Его потушили проезжавшие мимо спасатели.
Имевшимся в автомобиле спасателей огнетушителем они оперативно потушили иномарку.
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