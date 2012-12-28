Житель Подмосковья устроил криминальное турне по магазинам Липецкой области — ему вменяют 17 краж

Ущерб превысил 110 тысяч рублей.

В Данкове предстанет перед судом житель Московской области, обвиняемый в 17 кражах бытовой химии и продуктов из супермаркетов в Липецке, Данкове, Ельце и Грязях в феврале этого года. Ущерб превысил 110 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления. Вину он признал и частично возместил ущерб.По части первой статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит до двух лет лишения свободы.