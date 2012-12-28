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В Липецкой области станет прохладнее
Температура воздуха опустится до нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах прогремят грозы, возможен град. Ветер южный, ночью 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек. Ночью на улице — от +13 до +18 градусов, днем — от +21 до +26.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью —от +15 до +17 градусов, днем — от +23 до +25.
День 11 июля стал самым теплым в Липецке в 1947 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 7 градусов тепла.
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