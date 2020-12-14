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Житель Липецкой области ответил в суде за эпизод из «Южного парка»
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Мужчина 10 лет назад разместил на своей страничке отрывок из мультсериала.
Данковский городской суд оштрафовал местного жителя по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ за размещение в интернете нацисткой символики. Мужчине придется заплатить 1 000 рублей.
Правонарушение вскрыла прокуратура. Житель Данковского района в 2010 году на странице своего аккаунта в соцсети «Вконтакте» разместил отрывок из эпизода мультсериала «Южный парк». Этот ролик был посвящен Хэллоуину, где один из главных героев сериала Картман примерил на себя образ Гитлера. В костюме персонажа была использована нацистская символика, распространение которой в России запрещено законом от 2002 года «О противодействии экстремисткой деятельности». Правонарушение вскрыли 15 сентября 2020 года.
Исследовав материалы дела, заслушав прокурора и объяснения подсудимого, судья счел доказанной виновность последнего в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ. Смягчающим административную ответственность обстоятельством суд признал раскаяние мужчины и то, что он добровольно удалил ролик.
Фото: kinopoisk.ru
Правонарушение вскрыла прокуратура. Житель Данковского района в 2010 году на странице своего аккаунта в соцсети «Вконтакте» разместил отрывок из эпизода мультсериала «Южный парк». Этот ролик был посвящен Хэллоуину, где один из главных героев сериала Картман примерил на себя образ Гитлера. В костюме персонажа была использована нацистская символика, распространение которой в России запрещено законом от 2002 года «О противодействии экстремисткой деятельности». Правонарушение вскрыли 15 сентября 2020 года.
Исследовав материалы дела, заслушав прокурора и объяснения подсудимого, судья счел доказанной виновность последнего в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ. Смягчающим административную ответственность обстоятельством суд признал раскаяние мужчины и то, что он добровольно удалил ролик.
Фото: kinopoisk.ru
17 1080
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