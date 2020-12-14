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Житель Липецкой области ответил в суде за эпизод из «Южного парка»

17 1080
#экстремизм
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Житель Липецкой области ответил в суде за эпизод из «Южного парка»

Мужчина 10 лет назад разместил на своей страничке отрывок из мультсериала.

Данковский городской суд оштрафовал местного жителя по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ за размещение в интернете нацисткой символики. Мужчине придется заплатить 1 000 рублей.

Правонарушение вскрыла прокуратура. Житель Данковского района в 2010 году на странице своего аккаунта в соцсети «Вконтакте» разместил отрывок из эпизода мультсериала «Южный парк». Этот ролик был посвящен Хэллоуину, где один из главных героев сериала Картман примерил на себя образ Гитлера. В костюме персонажа была использована нацистская символика, распространение которой в России запрещено законом от 2002 года «О противодействии экстремисткой деятельности». Правонарушение вскрыли 15 сентября 2020 года.

Исследовав материалы дела, заслушав прокурора и объяснения подсудимого, судья счел доказанной виновность последнего в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ. Смягчающим административную ответственность обстоятельством суд признал раскаяние мужчины и то, что он добровольно удалил ролик.

Фото: kinopoisk.ru
17 1080
#экстремизм
2

Комментарии (17)

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Гость

7 минут назад
Нет слов!!! Какой-то трагикомизм! Убийства не раскрывают, многомиллионых взяточников отпускают, а спустя 10 лет нашли "преступника"!!!
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Конституция

7 минут назад
Действительно нашим серьезные дела не позубам, животы мешают. Повышенииее по службе 100%.
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Милая Оксана

13 минут назад
Чайник на плите, час стоит, газ не горит совсем, давления нету совсем, сбрасывают, а счётчик то крутится! А они мультфильмы смотрят!
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Ты туту

37 минут назад
Так ты сам сидишь социофоб,
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Злой

41 минуту назад
вы там совсем с ума сошли?
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

41 минуту назад
Идите дальше, - засудите создателей этого мультсериала!
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Он

47 минут назад
Очередное дно пробито. Браво!
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Влад

48 минут назад
Дебилизм.....- это диагноз.
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12

52 минуты назад
а про Штирлица смотреть можно ?..
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социофоб

54 минуты назад
сам виноват, нечего в сосательных сетях сидеть
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