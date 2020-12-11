Липецкий «стриптиз» покажут за полярным кругом

Пьесу липецкого автора ставят в Норильске.

Норильский Заполярный театр драмы ставит пьесу липецкого автора Бориса Бужора «Мужской стриптиз». Премьера состоится в январе. Как сообщает официальный сайт театра, постановка будет идти на основной сцене и в ней расскажут о том, на что способен настоящий мужчина, успешно работавший, например, металлургом, если его завод закрыт и рабочих мест служба занятости в ближайшее время не предложит.



- Бригада бывших металлургов создает свое первое… стрип-шоу, - отмечают в театре. - История кажется невероятной, но тем ценнее заключенный в ней опыт преодоления – стереотипов, страхов, комплексов, предубеждений. Опыт выживания.



Пьеса липецкого автора обошла российские театры от Липецка до Камчатки. Как рассказал GOROD48 сам Борис Бужор, после премьеры на сцене Липецкого драматического театра на Соколе, пьесу уже поставили во многих городах России, и эти спектакли даже завоёвывают награды на профессиональных конкурсах.



- Балашовский драматический театр получил статуэтку "Золотой арлекин" за спектакль "Мужчины не танцуют стриптиз», - отметил Борис Бужор. – На Камчатке в краевом театре драмы и комедии режиссёр Анна Фекета поставила по моей пьесе спектакль «Всё ради женщин!».



Добавим, что сейчас липчанин Борис Бужор готовит к изданию роман «Прощай, Италия!». А уже год назад, в декабре 2019 года, его книга – роман под названием «ДК» – стала лидером продаж в рейтинге серии «Городская проза» в одном из известных книжных он-лайн магазинов.

