Экономика
23 минуты назад
Квадратный метр жилья в Липецкой области подорожает примерно на 2 тысячи рублей
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По крайней мере, для расчёта социальных выплат.
Минстрой России установил нормативы стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2021 года для расчета социальных выплат. Как сообщается на сайте Минстроя России, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по России на первое полугодие 2021 года устанавливается в размере 49 173 рубля. По сравнению с показателем, действующим во втором полугодии 2020 года, норматив вырастет на 1,1%.
Проект приказа «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года» регламентирует и показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по отдельным субъектам России на I квартал 2021 года. Они применяются федеральными и региональными органами исполнительной власти при расчете размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которые предоставляются на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Также эти нормативы применяются для расчетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых регионам при софинансировании их расходных обязательств за счет федерального бюджета, в том числе для расчета объема средств на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».
- Минстрой актуализирует нормативы стоимости квадратного метра жилья по России дважды в год, а по регионам раз в квартал. Эти значения не влияют на показатели, формирующие стоимость жилья на рынке. Они рассчитываются по утвержденной методике и используются для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, – цитирует слова заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина пресс-служба Минстроя.
Как пишут " Известия", в значительной части субъектов, по расчетам Минстроя, стоимость квадратного метра увеличится на 2–3 тысячи рублей.
- На 2 тысячи рублей или меньше цена квадратного метра вырастет в Республике Алтай, Хакасии, Марий Эл, Татарстане, Коми, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алтайской и Ставропольском краях, а также в Калужской, Иркутской, Вологодской, Псковской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Московской, Кировской, Ярославской, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Пензенской областях, - сообщает издание.
Проект приказа «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года» регламентирует и показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по отдельным субъектам России на I квартал 2021 года. Они применяются федеральными и региональными органами исполнительной власти при расчете размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которые предоставляются на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Также эти нормативы применяются для расчетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых регионам при софинансировании их расходных обязательств за счет федерального бюджета, в том числе для расчета объема средств на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».
- Минстрой актуализирует нормативы стоимости квадратного метра жилья по России дважды в год, а по регионам раз в квартал. Эти значения не влияют на показатели, формирующие стоимость жилья на рынке. Они рассчитываются по утвержденной методике и используются для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, – цитирует слова заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина пресс-служба Минстроя.
Как пишут " Известия", в значительной части субъектов, по расчетам Минстроя, стоимость квадратного метра увеличится на 2–3 тысячи рублей.
- На 2 тысячи рублей или меньше цена квадратного метра вырастет в Республике Алтай, Хакасии, Марий Эл, Татарстане, Коми, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алтайской и Ставропольском краях, а также в Калужской, Иркутской, Вологодской, Псковской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Московской, Кировской, Ярославской, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Пензенской областях, - сообщает издание.
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07.12.2020 14:21Экономика
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