Девочку в Липецке назвали в честь героини «Игры престолов»

С начала года в областном центре родилось 4509 малышей. В том числе 24 двойни.

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Октябрьском округе – 1883, 1017 – в Правобережном, 977 – в Советском, меньше всего в Левобережном – 612, сообщает администрация Липецка со ссылкой на главу городских ЗАГСов Галину Белкину.



Октябрьский отдел ЗАГС всегда пользовался популярностью среди жителей. Так, в 1986 году здесь было зарегистрировано 1752 новорожденных, а в 2003 году - 1895.

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Самыми популярными именами для мальчиков стали Артём, Илья и Михаил, для девочек - Анна, Мария, Елизавета и Вера. При этом новорожденные липчане получали и редкие имена. Среди мальчиков есть Рафаэль, Аврам, Алекс и Эмин. Среди девочек – Даная, Касандра, Николь, Арья, Афина, Мадина, Лея.