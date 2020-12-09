Остановки с улицы Папина планируют убрать на следующей неделе

Пассажирский транспорт с 9 декабря возобновил движение по проспекту Победы .

Девять остановочных павильонов с улицы Папина сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» планируют вывезти на следующей неделе на склад. Там их починят и оставят на хранение. Будут использовать по мере необходимости.



Общественный транспорт по улице Папина в ближайшее время пускать не планируется. Однако в мэрии не исключили возможность, что вернутся к этому вопросу позже, когда начнется реконструкция этой улицы. Ее собираются расширить.