Общество

13 минут назад

Остановки с улицы Папина планируют убрать на следующей неделе

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#остановки #Папина
Остановки с улицы Папина планируют убрать на следующей неделе

Пассажирский транспорт с 9 декабря возобновил движение по проспекту Победы.

Девять остановочных павильонов с улицы Папина сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» планируют вывезти на следующей неделе на склад. Там их починят и оставят на хранение. Будут использовать по мере необходимости.

Общественный транспорт по улице Папина в ближайшее время пускать не планируется. Однако в мэрии не исключили возможность, что вернутся к этому вопросу позже, когда начнется реконструкция этой улицы. Ее собираются расширить.
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#остановки #Папина

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