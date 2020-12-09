67-летняя женщина пострадала в столкновении «Лады Ларгус» и «Волги»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 декабря в Липецке на дороге Липецк-Усмань 62-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», допустила столкновение с «ГАЗ-3110» под управлением 67-летнего водителя. В ДТП пострадала 68-летняя пассажирка «Волги», женщина госпитализирована.



В Липецке на улице Терешковой 39-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Флюенс», сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 80-летнюю женщину. С места аварии женщину увезли в больницу. У нее диагностированы различные травмы.



В Усмани на улице Карла Маркса столкнулись «Лада Калина» и «Лада Приора». В аварии пострадал 44-летний водитель «Калины», он госпитализирован.



«По предварительным сведениям, водитель «Лады Калина», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу двигавшемуся по главной автомобилю «Лада Приора», - сообщили в ГИБДД



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1462 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности –35.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1080 случаев превышения скорости.



Также зафиксированы 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Фото УГИБДД по Липецкой области.

