Происшествия

27 минут назад

67-летняя женщина пострадала в столкновении «Лады Ларгус» и «Волги»

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#авария #ДТП
67-летняя женщина пострадала в столкновении «Лады Ларгус» и «Волги»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 декабря в Липецке на дороге Липецк-Усмань 62-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», допустила столкновение с «ГАЗ-3110» под управлением 67-летнего водителя. В ДТП пострадала 68-летняя пассажирка «Волги», женщина госпитализирована.

В Липецке на улице Терешковой 39-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Флюенс», сбил  на нерегулируемом пешеходном переходе 80-летнюю женщину. С места аварии женщину увезли в больницу. У нее диагностированы различные травмы.

В Усмани на улице Карла Маркса столкнулись «Лада Калина» и «Лада Приора». В аварии пострадал 44-летний водитель «Калины», он госпитализирован.

«По предварительным сведениям, водитель «Лады Калина», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу двигавшемуся по главной автомобилю «Лада Приора», - сообщили в ГИБДД

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1462 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности –35.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1080 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.
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#авария #ДТП

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