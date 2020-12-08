В Липецке будут судить подростка, который едва не зарезал своего собутыльника

Конфликт произошёл в подъезде накануне Международного женского дня.

7 марта этого года несовершеннолетний липчанин – сейчас ему всего 15 лет – в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта в подъезде дома нанес своему собутыльнику не менее 8 ударов ножом в грудь, причинив мужчине тяжкий вред здоровью.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мальчик вместе со взрослыми товарищами (все остальные в компании были совершеннолетними) распивал спиртное в подъезде дома. Под действием алкоголя подросток вёл себя агрессивно, всё время осыпая угрозами своих старших друзей. На этом фоне между собутыльниками возник конфликт.



Один из мужчин сделал ребёнку замечание – мол, что ты делаешь, никто здесь не хочет проблем и разборок, после чего подросток схватил нож и нанёс ему два удара в подмышку. Мужчина упал на мальчика, но тот уже из-под потерпевшего нанёс ему ещё несколько ударов. После этого на руку подростка с ножом наступил кто-то из других участников посиделки в подъезде, раненый мужчина отполз в сторону, и все разошлись. Подростка практически сразу задержала полиция. Сам мальчик свою вину не признаёт, говорит, что защищался, и никого не собирался резать. Ранее за совершение правонарушений ребёнок не привлекался.



СУ СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но в ходе расследования был доказан умысел обвиняемого на покушение на убийство, и дело было переквалифицировано по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ. Сейчас прокуратура Октябрьского района Липецка направила это дело в суд.



Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

