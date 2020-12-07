Происшествия

31 минуту назад

Спасатели помогли застрявшему ребенку

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#спасатели
Спасатели помогли застрявшему ребенку

Городские спасатели помогли восьмилетнему мальчику, застрявшему локтем в чугунном радиаторе.

Днём 4 декабря в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступил вызов с улицы Механизаторов: восьмилетний мальчик застрял локтем в чугунном радиаторе. Отец ребёнка оперативно отключил отопление, поэтому обошлось без ожога. Как сообщил руководитель дежурной смены Виктор Евдокимов, разжимать секции батареи не пришлось: руку со всеми предосторожностями вызволили из чугунной «ловушки», предварительно смазав маслом. Помощь медиков ребенку не понадобилась. 

В воскресенье 6 декабря спасатели вновь по многочисленным просьбам жителей выезжали на улицу Мичурина, где второй раз за месяц между гаражами застрял упитанный беспризорный щенок. Малыша удалось аккуратно протолкнуть к спасительному выходу из западни, и он, как говорят участники «операции», убежал без благодарности и традиционной фотографии на память. 

В выходные дни продолжилось патрулирование водных объектов города. Как известно, в  период ледостава выход на замёрзшую, но пока не достаточно прочную гладь реки опасен для жизни. Об этом региональные и городские спасатели ещё раз предупреждали рыбаков в районе двух городских пляжей – Новолипецком и ЛТЗ. Призывать к благоразумию также пришлось молодёжь, детей и их родителей: на бесснежном зеркальном льду было немало конькобежцев. 
 
Спасатели напоминают липчанам о главных правилах безопасности в этот период:

- относительно прочным считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров;

- нельзя выходить на лёд в тёмное время суток, в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать, собираться большим количеством людей в одном месте;

- рыбакам следует делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой, иметь при себе спасательный жилет. 

Обязанность родителей внушить детям, что игры и прогулки по льду, особенно вдали от берега – опасное развлечение, которое может закончиться трагически.

Рейды по водным объектам будут проводиться в течение всего месяца. 
  
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в единую службу спасения «112» или по номерам «01» и «101».

Фото управления по делам ГО и ЧС.
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#спасатели

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