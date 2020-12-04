Здоровье

44 минуты назад

Посетителей поликлиники будет отсеивать тепловизор

7 837
#поликлиника
2
Посетителей поликлиники будет отсеивать тепловизор

Лица с повышенной температурой будут выводить на специальный экран.

Как сообщает Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1, на входе в поликлинику в скором времени установят тепловизорный комплекс, который позволит автоматически определять людей с повышенной температурой бесконтактным способом с высокой точностью, непосредственно в потоке движущихся людей и выводить лица с повышенной температурой на специальный экран.

- Это повысит безопасность для сотрудников и посетителей поликлиники, поставив дополнительный барьер для потенциального распространения вирусных и бактериальных заболеваний, - отмечают в больнице.

Сейчас в липецких поликлиниках пациентов с температурой определяют, установив на входе сотрудников с бесконтактными термометрами.

Фото - vk.com
7 837
#поликлиника
2

Комментарии (7)

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Из тепловизора шубы не сошьёш

12 минут назад
Вместо того, чтобы закупать эту китайскую безделицу, лучше бы профинансировали закупку самых необходимых лекарств для населения.
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Сенсей

16 минут назад
А если я приду в поликлинику,разгоряченный после встречи за Пятерочкой,а меня не пустят. А ведь никому не докажешь,что я такой горячий после проведенной бурной встречи.
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Липецк

16 минут назад
Так в поликлиннику и идут за помощью с температурой, кашлем и другими признаками орви :-)
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Гость

21 минуту назад
Тепловизоры зимой?! Гениально!!!
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Испитуемый

22 минуты назад
Ого , круто ! Я хочу быть первым ! ;)
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123

25 минут назад
В поликлинику больных больше не будут пускать, когда выздоровеете тогда и приходите.
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Смотрящий

34 минуты назад
Да ладно ... По итогам и тепловизор - не работает, и на ворота с бесконтактным термометром поставить будет некого!
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