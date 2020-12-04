Посетителей поликлиники будет отсеивать тепловизор

Лица с повышенной температурой будут выводить на специальный экран.

- Это повысит безопасность для сотрудников и посетителей поликлиники, поставив дополнительный барьер для потенциального распространения вирусных и бактериальных заболеваний, - отмечают в больнице.





Сейчас в липецких поликлиниках пациентов с температурой определяют, установив на входе сотрудников с бесконтактными термометрами.







Как сообщает Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1, на входе в поликлинику в скором времени установят тепловизорный комплекс, который позволит автоматически определять людей с повышенной температурой бесконтактным способом с высокой точностью, непосредственно в потоке движущихся людей и выводить лица с повышенной температурой на специальный экран.