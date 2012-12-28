Лук резко вырос в цене

Итоги недели: цены.

На первомайские праздники мы взяли небольшой перерыв. Сегодня сравниваем цены не за неделю, как обычно, а за две. За 14 дней корзина с дешевыми продуктами прибавила в цене 50 рублей 64 копейки. Подорожали куры, сливочное масло, капуста и лук.Корзина с дорогими продуктами тоже выросла в цене. Но поменьше — на 16 рублей 52 копейки.Несколько недель подряд мы наблюдали подорожание картофеля, но в этот раз заметили, что цены на него снизились, правда, только в одном магазине — килограмм продают по 57 рублей 69 копеек.В другом магазине продавали только импортный картофель, который стоил больше ста рублей.— Куда наша-то картошка делась? — возмутилась покупательница.Есть смысл переходить на рис, он в последнее время становится только дешевле. В Азии ведь его очень любят и живут долго. Так что стоит, пожалуй, рассмотреть этот вариант.Еще недавно мы рассказывали о медленном снижении цен на охлажденных кур. Теперь они начали расти.К счастью, этот рост пока никак не сказывается на стоимости яиц. В некоторых магазинах они стали еще дешевле. Но только не на Центральном рынке.— Корма все время дорожают. Крупные фабрики, может быть, дотации от государства получают, а мы нет, — сказали нам в яичном отделе.На этой неделе нас поразили цены на лук — тоже ведь не экзотический овощ, а подорожал примерно на 30%! Одной из причин увеличения цен аналитики называют неурожай в странах Центральной Азии. Кроме того, в начале года в Казахстане были сильные заморозки. Лук, хранившийся на складах, вымерз.В одном из магазинов его продавали, судя по ценнику, с 26% скидкой по 65 рублей 99 за килограмм, то есть без скидки-то почти 90 рублей получается! Если и дальше так дело пойдет, то и лук можно будет записывать в продукты премиум-класса!Растут цены на капусту, морковь и яблоки.Зато на Центральном рынке некоторые товары существенно подешевели. Например, килограмм огурцов можно купить всего за 35 рублей. На вид они, конечно, не очень, но цена привлекает.Существенно подешевела клубника. Килограмм ягоды можно купить уже за 450 рублей. Впечатлили цены на черешню. Крупные ягоды продавали аж по 3 000 рублей за килограмм! Их привезли из Чили.