В областной «инфекционке» сменили главного врача

Бывшего главврача больницы Лилию Сиротинкину отправили на место ее сменщика - в ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Без каких-либо пояснений для СМИ сменилось руководство в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница». Вместо Лилии Сиротинкой главный форпост борьбы с COVID-19 возглавил главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов, до этого

работавший главврачом ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».



Андрею Филатову - 53 года. Он - выпускник санитарно-гигиенического факультета Рязанского медицинского института имени академика И.П. Павлова. В 1992-1996 годах работал врачом-эпидемиологом и заведующим санэпидотдела Измалковского районного Центра госсанэпиднадзора. В 1996 году был принят на должность врача-эпидемиолога областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Все это время (с пятилетним перерывом, связанным с работой в Якутии) Андрей Филатов отдал ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», пока не был назначен главврачом областной «инфекционки».



На его место в Центр «Анти-СПИД» пришла Лилия Сиротинкина, до этого работавшая главным врачом ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница».



С чем связана эта рокировка, GOROD48 не объяснили ни в облздраве, где просто заявили, что такое решение принято руководством, ни в областной администрации (куратор сферы медицины, вице-губернатор Александр Ильин, ограничился фразой: «по причине организационных мероприятий»).



Возможно, причиной перевода Лилии Сиротинкой на другую работу стали многочисленные жалобы липчан в администрацию области на очереди из реанимобилей, периодически выстаивавшихся в областную инфекционную больницу, в которых медики и больные могли провести по нескольку часов, и на то, что некоторых больных с явными признаками ОРВИ из приемного покоя стационара отправляли домой.

