Общество

28 минут назад

В областной «инфекционке» сменили главного врача

20 1054
#кадры #администрация области
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В областной «инфекционке» сменили главного врача

Бывшего главврача больницы Лилию Сиротинкину отправили на место ее сменщика - в ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Без каких-либо пояснений для СМИ сменилось руководство в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница». Вместо Лилии Сиротинкой главный форпост борьбы с COVID-19 возглавил главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов, до этого
работавший главврачом ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Андрею Филатову - 53 года. Он - выпускник санитарно-гигиенического факультета Рязанского медицинского института имени академика И.П. Павлова. В 1992-1996 годах работал врачом-эпидемиологом и заведующим санэпидотдела Измалковского районного Центра госсанэпиднадзора. В 1996 году был принят на должность врача-эпидемиолога областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Все это время (с пятилетним перерывом, связанным с работой в Якутии) Андрей Филатов отдал ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», пока не был назначен главврачом областной «инфекционки».

На его место в Центр «Анти-СПИД» пришла Лилия Сиротинкина, до этого работавшая главным врачом ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница».

С чем связана эта рокировка, GOROD48 не объяснили ни в облздраве, где просто заявили, что такое решение принято руководством, ни в областной администрации (куратор сферы медицины, вице-губернатор Александр Ильин, ограничился фразой: «по причине организационных мероприятий»).

Возможно, причиной перевода Лилии Сиротинкой на другую работу стали многочисленные жалобы липчан в администрацию области на очереди из реанимобилей, периодически выстаивавшихся в областную инфекционную больницу, в которых медики и больные могли провести по нескольку часов, и на то, что некоторых больных с явными признаками ОРВИ из приемного покоя стационара отправляли домой.
20 1054
#кадры #администрация области
2

Комментарии (20)

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идея дня

3 минуты назад
Гаишника надо главврачом! Он быстро порядки с пробками и деньгами наведет. Ну а что в медицине не соображает,а кто там лучше?
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Герда

4 минуты назад
гостья, я с Вами полностью согласна! Баснословные деньги были выделены на борьбу с ковид. По факту мы имеем: народ загнали по домам, заклелили все парки ленточкаи, ничего не обрабатывалось и не обрабатывается. Тесты бесплатно не делают. Людей запугали штрафами и принуждают покупать маски за свой счет, где бесплатные средства индивидуальной защиты? Почему у нас 1 инфекционка??? На всю область????
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гостья

8 минут назад
Ржу не могу, не только вы. теоретика в практику - это круть. Уж тогда бы сразу главного роспотреба, он может рекомендации выдавал бы.
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Деревенщина

9 минут назад
а про дурдом областной чего не пишите? там тоже новый главврач
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Мизантроп

10 минут назад
Очереди тут непричем, в этом оптимизация виновна. Да просто ковидные бабки пилить будут.
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гостья

10 минут назад
Елена, а больница то при чем здесь? Им выделяют определенные суммы в день на человека, а тендеры еще неизвестно как выигрываются.
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логика

10 минут назад
еж-гордая птица,пока не пнешь-не полетит. Вот так и там-кого пнули
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гостья

11 минут назад
да так у нас могут жаловаться на что угодно, а где хоть фото то этих машин и очередей? Или теперь главные виновники люди, что маски не носят, и врачи? А может вопрос не к людям и не к врачам? Что же наш главный по медицине в области и роспотреба за летние месяцы не подготовились ко второй волне? Или они только рекомендовать могут? Или может врачи виноваты, что тестов нет. если всё у нас хорошо, то пусть дают информацию сколько человек обратились с орви ,сколько взято тестов, через какое время им пришел результат. Или врачи виноваты, что нет КТ? А откуда врачам взять КТ? Штрафовать, увольнять - это самое простое и это просто переложили всё на людей и на врачей.
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Ржу не могу

13 минут назад
С облздрава??? В инфекционку???? Людей, никогда в жизни не видевших больных? Не знающих даже названий лекарств, не говоря о способах их назначения? Вы с своём уме? Откуда в облздраве ВРАЧИ???
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Елена

14 минут назад
Лежала в инфекционной 3 дня до перевода в бсмп. Могу сказать, питание для пациентов было ужасным. Нельзя так кормить людей, тем более больных.
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