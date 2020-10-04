Происшествия

сегодня, 20:18

Водитель «Нексии» неудачно проехал между «Логаном» и «Камри» в Липецке

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ДТП на улице Катукова попало на запись видеорегистратора.

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ДТП с участием трех автомобилей произошло утром 4 октября на улице Катукова в Липецке в направлении улици Московской.

Судя по видеозаписи, водитель автомобиля «Дэу Нексия» решил проехать между автомобилями «Рено Логан» и «Тойота Камри», которые стояли на светофоре.

Но маневр не удался: корейско-узбекская иномарка не вошла в коридор и слева зацепила «француза», после чего пошла юзом и остановилась перед «Рено». Одновременно с этим на «аварийку» встал водитель японского автомобиля.
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Комментарии (3)

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Это был

9 минут назад
* на своей нексии
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Сергей

31 минуту назад
Вот это новость. Срочно в мир
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Ахахаха

44 минуты назад
корейско-узбекская иномарка)))
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