Происшествия
сегодня, 20:18
Водитель «Нексии» неудачно проехал между «Логаном» и «Камри» в Липецке
3 1263
ДТП на улице Катукова попало на запись видеорегистратора.
Загрузка плеера
ДТП с участием трех автомобилей произошло утром 4 октября на улице Катукова в Липецке в направлении улици Московской.
Судя по видеозаписи, водитель автомобиля «Дэу Нексия» решил проехать между автомобилями «Рено Логан» и «Тойота Камри», которые стояли на светофоре.
Но маневр не удался: корейско-узбекская иномарка не вошла в коридор и слева зацепила «француза», после чего пошла юзом и остановилась перед «Рено». Одновременно с этим на «аварийку» встал водитель японского автомобиля.
Судя по видеозаписи, водитель автомобиля «Дэу Нексия» решил проехать между автомобилями «Рено Логан» и «Тойота Камри», которые стояли на светофоре.
Но маневр не удался: корейско-узбекская иномарка не вошла в коридор и слева зацепила «француза», после чего пошла юзом и остановилась перед «Рено». Одновременно с этим на «аварийку» встал водитель японского автомобиля.
3 1263
Это был
Сергей
Ахахаха