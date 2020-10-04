Водитель «Нексии» неудачно проехал между «Логаном» и «Камри» в Липецке

ДТП на улице Катукова попало на запись видеорегистратора.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

ДТП с участием трех автомобилей произошло утром 4 октября на улице Катукова в Липецке в направлении улици Московской.



Судя по видеозаписи, водитель автомобиля «Дэу Нексия» решил проехать между автомобилями «Рено Логан» и «Тойота Камри», которые стояли на светофоре.



Но маневр не удался: корейско-узбекская иномарка не вошла в коридор и слева зацепила «француза», после чего пошла юзом и остановилась перед «Рено». Одновременно с этим на «аварийку» встал водитель японского автомобиля.