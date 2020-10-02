сегодня, 12:57
Парк Победы: почти готов и почти без нареканий
Если энергетики сумеют подать электричество на четыре информационных терминала, то уже завтра те, кто сюда придет, смогут посмотреть истории героев-липчан эпохи Великой Отечественной войны.
Почему почти? Потому что субподрядчик ООО «Строительная компания «Троя», липецкий МУП «Зеленхоз», укладывает рулонный газон на внешние скаты рампы или памп-трека для любителей экстремальной езды на велосипедах и самокатах. Так как этот газон как раз тот, по которому нужно ходить, подростки его вытопчут за пару дней, и этот холм станет облезлым как старая меховая шапка.
- Мы это понимаем. Поэтому в следующем году вместо рулонного газона на склоны памп-трека мы уложим экологичное прорезиненное покрытие, сквозь которое сможет расти трава, - прокомментировали заведомый «косяк» проекта в мэрии Липецка.
А во всем остальном парк получился на загляденье. Крупноформатная плитка, такая же, как в Быхановом саду, уложена строителями «Трои», как кажется, на совесть. К пешеходным зонам - ноль претензий. Нет нареканий и на входные группы в парк - со стороны проспекта 60-летия СССР и со стороны улицы Полиграфическая.
Завершена и стилизация входов - на опорные стенки конструкций рабочие нанесли специальную штукатурку «короед». Гранулы, которые содержатся в ней, при нанесении «раздвигают» наполнитель, создавая бороздки. Так получается рисунок, похожий на изъеденную насекомыми поверхность древесины. Как отмечает подрядчик, такой способ декорации отличается простотой применения и долговечностью.
Также заканчиваются работы по установке круговых лавочек по периметру опор входных групп. Если их пропитают водоотталкивающей химией, это спасет древесину от гниения. Но будет ли сделана эта работа, плотники корреспонденту GOROD48 не сказали.
А вот представители московской IT-группы «Открытие» с удовольствием рассказали о четырех установленных ими на главном входе в парк информационных терминалах. Они визуализируют в модной сегодня манере «свайпа», то есть листания как на экране смартофона, истории героев-липчан эпохи Великой Отечественной войны. Но это случится, если энергетики сумеют подать электричество на эти комплексы хотя бы по временной схеме.
«Аллею любви» и дорогу, ведущую к парку аттракционов «Жемчужина», уложены песок и щебень, уплотнили катком и закатали в асфальт. На центральной площади парка остались десять аттракционов. У большинству старых добавились пара новых, в стилистике фильмов «Аватар» и «Хищник».
Завершает свое участие в реконструкции парка и МУП «Зеленхоз». Озеленителям еще остается раскатать несколько десятков рулонов газона в районе входа со стороны улицы Полиграфической. Такой газон нужно ежедневно поливать, иначе он не приживется и засохнет. Специалисты МУПа обещают это делать в течение двух следующих недель. А там, глядишь, все же пойдут дожди.
Информационный стенд у входа в парк информирует горожан, что строители должны сдать объект в эксплуатацию к 30 октября. Но, по просьбе мэрии, подрядчик справился с задачей раньше срока. Чтобы, не уходя, тут же приступить ко второму этапу реконструкции парка, которая обойдется мэрии в 59 миллионов рублей. К 31 марта «троянцы» должны установить 69 новых фонарей, смонтировать систему видеонаблюдения из 25 камер и систему автоматического полива, провести озеленение, установить 160 лавочек и урн, проложить прорезиненные беговые дорожки и экотропинки.
Анна
Горожанка
Вася
гость
Юлия
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