Общество

сегодня, 12:57

Парк Победы: почти готов и почти без нареканий

16 1208
#парк Победы
1
Парк Победы: почти готов и почти без нареканий

Если энергетики сумеют подать электричество на четыре информационных терминала, то уже завтра те, кто сюда придет, смогут посмотреть истории героев-липчан эпохи Великой Отечественной войны.

Сегодня корреспондент GOROD48 смог лично убедиться в завершении первого этапа реконструкции парка Победы. Главное впечатление: попавшая в ремонт летом этого года центральная его часть почти готова. И работы выполнены почти без нареканий.

20201002_093529.jpg

Почему почти? Потому что субподрядчик ООО «Строительная компания «Троя», липецкий МУП «Зеленхоз», укладывает рулонный газон на внешние скаты рампы или памп-трека для любителей экстремальной езды на велосипедах и самокатах. Так как этот газон как раз тот, по которому нужно ходить, подростки его вытопчут за пару дней, и этот холм станет облезлым как старая меховая шапка.

20201002_094651.jpg

- Мы это понимаем. Поэтому в следующем году вместо рулонного газона на склоны памп-трека мы уложим экологичное прорезиненное покрытие, сквозь которое сможет расти трава, - прокомментировали заведомый «косяк» проекта в мэрии Липецка.

А во всем остальном парк получился на загляденье. Крупноформатная плитка, такая же, как в Быхановом саду, уложена строителями «Трои», как кажется, на совесть. К пешеходным зонам - ноль претензий. Нет нареканий и на входные группы в парк - со стороны проспекта 60-летия СССР и со стороны улицы Полиграфическая.

20201002_095142.jpg

Завершена и стилизация входов - на опорные стенки конструкций рабочие нанесли специальную штукатурку «короед». Гранулы, которые содержатся в ней, при нанесении «раздвигают» наполнитель, создавая бороздки. Так получается рисунок, похожий на изъеденную насекомыми поверхность древесины. Как отмечает подрядчик, такой способ декорации отличается простотой применения и долговечностью.

20201002_093701.jpg

Также заканчиваются работы по установке круговых лавочек по периметру опор входных групп. Если их пропитают водоотталкивающей химией, это спасет древесину от гниения. Но будет ли сделана эта работа, плотники корреспонденту GOROD48 не сказали.

20201002_093811.jpg

А вот представители московской IT-группы «Открытие» с удовольствием рассказали о четырех установленных ими на главном входе в парк информационных терминалах. Они визуализируют в модной сегодня манере «свайпа», то есть листания как на экране смартофона, истории героев-липчан эпохи Великой Отечественной войны. Но это случится, если энергетики сумеют подать электричество на эти комплексы хотя бы по временной схеме.

«Аллею любви» и дорогу, ведущую к парку аттракционов «Жемчужина», уложены песок и щебень, уплотнили катком и закатали в асфальт. На центральной площади парка остались десять аттракционов. У большинству старых добавились пара новых, в стилистике фильмов «Аватар» и «Хищник».

20201002_094225.jpg

Завершает свое участие в реконструкции парка и МУП «Зеленхоз». Озеленителям еще остается раскатать несколько десятков рулонов газона в районе входа со стороны улицы Полиграфической. Такой газон нужно ежедневно поливать, иначе он не приживется и засохнет. Специалисты МУПа обещают это делать в течение двух следующих недель. А там, глядишь, все же пойдут дожди.

20201002_094718.jpg

Информационный стенд у входа в парк информирует горожан, что строители должны сдать объект в эксплуатацию к 30 октября. Но, по просьбе мэрии, подрядчик справился с задачей раньше срока. Чтобы, не уходя, тут же приступить ко второму этапу реконструкции парка, которая обойдется мэрии в 59 миллионов рублей. К 31 марта «троянцы» должны установить 69 новых фонарей, смонтировать систему видеонаблюдения из 25 камер и систему автоматического полива, провести озеленение, установить 160 лавочек и урн, проложить прорезиненные беговые дорожки и экотропинки.


img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
16 1208
#парк Победы
1

Комментарии (16)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Анна

9 минут назад
Страшно что этим загимаются люди,начисто лишенные вкуса
ответить

Горожанка

9 минут назад
Как и во всех парках у эстрады тоже нет скамеек. Стоять тоже надо.
ответить

Вася

10 минут назад
Парк испортили,какпя то страхолюдная арка и лавки
ответить

гость

11 минут назад
345, так это парк Победы. А знамя Победы красного цвета. И вообще ваше мнение пофиг.
ответить

Юлия

13 минут назад
А когда будет бесплатная детская площадка с качелям как в других парках?!
ответить

098

16 минут назад
А зачем камазами разбили дорогу со стороны ул. Полиграфической????и площадку там раскатали вместо деревьев.
ответить

345

35 минут назад
И кто же придумал все в таком агрессивном красном цвете? Зачем? Что за колхоз? Почему нельзя было все оставить в спокойных тонах. И красные фонари - это тоже красота? Вы города не попутали? Сделали парк, как в селе в 80-е и еще гордятся.
ответить

Газон

39 минут назад
"Так как этот газон как раз тот, по которому нужно ходить, подростки его вытопчут за пару дней" Зачем по нему нужно ходить?
ответить

Вандал Ы

41 минуту назад
Здравомыслящая, Спасибо за обновлённый парк! Теперь важно все уродство исправить. Столько тру! Столько средств разделено по карманам! Надеюсь парк оснащён камерами, они быстро раскупаются..
ответить

=

59 минут назад
спасибо за освоенное бабло и полную безвкусицу
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Ельце нарисовали «зебру» между заборами
#пешеходный переход #ремонт дорог
В Ельце нарисовали «зебру» между заборами

7 минут назад

Общество
Открытие проспекта Победы для движения транспорта отложено до понедельника
#проспект Победы
6
Открытие проспекта Победы для движения транспорта отложено до понедельника

44 минуты назад

Общество
5 октября изменится расписание садоводческих маршрутов №№ 42 и 43
#транспорт
3
5 октября изменится расписание садоводческих маршрутов №№ 42 и 43

сегодня, 12:53

Общество
В Липецке ликвидировано шесть незаконных стоянок
#стоянки
22
В Липецке ликвидировано шесть незаконных стоянок

сегодня, 10:53

Общество
73 семьи последними успели оформить «коронавирусные» детские пособия
#коронавирус #пособие #дети
73 семьи последними успели оформить «коронавирусные» детские пособия

сегодня, 10:02

Общество
Жалоба в соцсети стала толчком для проверки работы управляющей компании
#ЖКХ #жалоба #соцсети
11
Жалоба в соцсети стала толчком для проверки работы управляющей компании

сегодня, 09:26

Общество