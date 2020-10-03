Липецким наркокурьерам предъявили обвинение в Волгоградской области

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения в крупном и особо крупном размерах.

Следователи установили, что с марта 2018 года двое жителей Липецкой области, 23 и 31 лет, вступили в преступное сообщество, основной целью которого была реализация наркотиков через интернет-магазин. Молодые люди выполняли функции курьеров по перевозке синтетических наркотиков на территории Волгоградской, Курской, Воронежской, Оренбургской, Челябинской областей и Татарстана.



В феврале 2019 года при перевозке очередной партии синтетики сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков главка совместно с инспекторами ГИБДД задержали одного из курьеров на посту в Городищенском районе. В ходе обыска в тайнике под капотом автомобиля оперативники обнаружили и изъяли 2,6 килограммов наркотического средства N-метилэфедрон, предназначенного для сбыта через закладки на территории Волгоградской области.



В отношении наркодилера было возбуждено уголовное дело, в ходе которого следствием был установлен и задержан его старший пособник, руководивший действиями по незаконному сбыту. В общей сложности у липчан было изъято 9,6 килограммов синтетических наркотиков, расфасованных и приготовленных для сбыта на территории ряда регионов страны.



Задержанные сознались в содеянном и дали показания, благодаря которым удалось изобличить и задержать еще семерых участников данного сообщества — курьеров, фасовщиков, перевозчиков и лаборантов, которые в настоящее время уже привлечены к уголовной ответственности.



По результатам расследования уголовного дела волгоградскими следователями липчанам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ — «Участие в преступном сообществе (преступной организации)» и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в крупном и особо крупном размерах».



Уголовное дело в отношении одного из обвиняемых находится в Городищенском районном суде Волгоградской области, второго — в Челябинском областном суде. Об этом сообщает официальный сайт ГУ МВД России по Волгоградской области.



Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области