Общество

15 минут назад

Из-за перекрытия дороги на улице Ленинградской автобусы №№ 19, 33 и 379 изменят схемы движения

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#транспорт
Из-за перекрытия дороги на улице Ленинградской автобусы №№ 19, 33 и 379 изменят схемы движения

Изменения связаны с работами энергетиков.

С 5 октября движение автобусов №№ 19, 33 и 379 в направлении Третьего участка ЛТЗ будет осуществляться по схеме «… - пл. Клименкова – ул. Краснозаводская – ул. Ленинградская – ул. Коммунистическая – ул. Волгоградская – ул. Ильича». Изменения связаны с работами по реконструкции теплотрассы в районе дома №10А на улице Ленинградская.

Проезд между домами №№ 10 и 12 по улице Ильича будет закрыт как для пассажирского транспорта, так и для автомобилистов. Объезд перекрытого участка возможен по улице Волгоградская.

Ожидается, что ремонтные работы завершат к 25 октября. После чего движение транспорта будет возобновлено, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

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#транспорт

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