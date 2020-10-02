33-летний житель области напал на чиновника и угрожал следователю

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 33-летнего жителя Добринского района, обвиняемого нападении на представителя власти и угрозах следователю.

По данным следствия, днём 7 июня 2019 года обвиняемый напал на главу сельского поселения, приехавшего для проверки сообщения о выходе диких лис к селу. Нападение произошло после того, как чиновник сделал мужчине замечание по поводу растительности вокруг его дома и потребовал ее убрать.



«Недовольный действиями представителя власти, обвиняемый схватил его за плечи, притянул к себе и ударом головой в лицо сбил его с ног. При падении глава поселения ударился затылком о землю. В результате противоправных действий фигуранта потерпевшему причинена закрытая черепно-мозговая травма, последствия которой эксперты расценили, как легкий вред здоровью. О произошедшем глава поселения сообщил в следственные органы», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело. При проведении очной ставки 9 января он, недовольным тем, что следователь вручает его матери повестку о вызове на допрос, стал угрожать офицеру расправой.



«Обвиняемый высказал в адрес следователя угрозу убийством и причинения вреда его здоровью. Закатав рукава, продемонстрировал возможность осуществления высказанной угрозы», - добавили в пресс-службе.



После угроз следователю дело мужчины передали для расследования в аппарат следственного управления.



На стадии предварительного следствия вину в совершении преступлений обвиняемый не признал. Однако следствие опровергло его доводы собранными доказательствами, в основе которых результаты следственных действий и судебных экспертиз.



Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

