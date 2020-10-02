А была ли белочка?

GOROD48 решил разобраться в причинах гибели животного в парке «Быханов сад». Итоги нашего расследования не дают точного ответа, умерла ли белка своей смертью или в парке действительно орудует живодёр.

Вечером 26 сентября в Instagram появилось сообщение о том, что неизвестные из пневматического оружия расстреляли все белок в парке «Быханов сад». Автор поста призывала найти и наказать тех, кто уничтожил пушистиков.Утром 27 сентября администрация липецких парков дала официальное опровержение этого сообщения: массового расстрела белок в «Быхановом саду» не было, по естественным причинам погибло всего одно животное. Вероятно, гости парка угостили белочку чем-то смертельно опасным для нее.Несмотря на это, в нашу редакцию продолжили поступать сообщения о том, что белка погибла от рук живодёров.Мы решили проверить эту информацию в администрации парков и у ветеринаров. И получили такие ответы:- Белка умерла естественной смертью. Она была обнаружена напротив дома№16 на улице Балмочных. Её осматривали. В ходе осмотра белки каких-либо входных отверстий на ней не обнаружено. Следов крови, в том числе запекшейся, нет. Имеются засохшие следы, похожие на пену, в области пасти и на шкурке под пастью, - ответили в парке.Корреспонденты GOROD48 решили разыскать тех специалистов, которые сделали этот вывод.Оказалось, что ветеринары и не видели эту белку.- В прошлые выходные мы в парк не выезжали, на осмотр погибшей белки никто нас не приглашал, - дополнили ветеринары. - О произошедшем мы узнали только от вас. Трупа животного мы не видели, его уже утилизировали сотрудники парка. Скорее всего, белка умерла от старости.