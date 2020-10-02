сегодня, 11:02
А была ли белочка?
GOROD48 решил разобраться в причинах гибели животного в парке «Быханов сад». Итоги нашего расследования не дают точного ответа, умерла ли белка своей смертью или в парке действительно орудует живодёр.
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Сегодня в Быхановом саду из пневматики были расстреляны все белки, живущие в парке!!! Ребят, максимальный репост!!! Мрази, которые это сделали должны быть привлечены к уголовной ответственности за убийство, им не место в обществе, на месте этих бедных белок могли быть и люди, отдыхающие в парке! #gorod48 #gorodlipetsk #gorodlip @igor_artamonov48 @uvarkina_evgenia @lipetsk_life @lipetsk_online @lipetsktime @lipetsklive @bykhanovsad
Утром 27 сентября администрация липецких парков дала официальное опровержение этого сообщения: массового расстрела белок в «Быхановом саду» не было, по естественным причинам погибло всего одно животное. Вероятно, гости парка угостили белочку чем-то смертельно опасным для нее.
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‼️ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПАРКОВ ЛИПЕЦКА‼️ ⠀ В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что кто-то расстрелял белочек в парке «Быханов сад». Действительно, сотрудниками парка была обнаружена одна мертвая белка. Но следов пневматики не было выявлено. Причина ее смерти выясняется. ⠀ Не будем забывать, какую важную роль играет для белочки пища, которую она ест! ⠀ Напомним, белочек нельзя кормить миндалем, арахисом, фисташками, косточками вишни, черешни, абрикоса и персика, сухариками, чипсами и печеньем, хлебом и шоколадом! Эти продукты влияют на организм белки как яд, особенно миндаль. ⠀ Рекомендуем кормить этих зверьков грецкими орехами в скорлупе, тыквенными не жаренными семечками, фундуком в скорлупе, яблоками или грушами свежими или сушенными, кедровыми орешками в скорлупе, сушенной морковкой, сухофруктами (курагой, изюмом, черносливом). ⠀ #Парки48 #НижнийПаркЛипецк #ПаркПобедыЛипецк #ЛипецкоеГородище #БыхановСадЛипецк #ПаркСказкаЛипецк #ПаркСоколЛипецк #ПаркМеталлурговЛипецк #Липецк
Несмотря на это, в нашу редакцию продолжили поступать сообщения о том, что белка погибла от рук живодёров.
Мы решили проверить эту информацию в администрации парков и у ветеринаров. И получили такие ответы:
- Белка умерла естественной смертью. Она была обнаружена напротив дома№16 на улице Балмочных. Её осматривали. В ходе осмотра белки каких-либо входных отверстий на ней не обнаружено. Следов крови, в том числе запекшейся, нет. Имеются засохшие следы, похожие на пену, в области пасти и на шкурке под пастью, - ответили в парке.
Корреспонденты GOROD48 решили разыскать тех специалистов, которые сделали этот вывод.
Оказалось, что ветеринары и не видели эту белку.
- В прошлые выходные мы в парк не выезжали, на осмотр погибшей белки никто нас не приглашал, - дополнили ветеринары. - О произошедшем мы узнали только от вас. Трупа животного мы не видели, его уже утилизировали сотрудники парка. Скорее всего, белка умерла от старости.
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