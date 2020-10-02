Происшествия

сегодня, 11:02

А была ли белочка?

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#белка #парк
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GOROD48 решил разобраться в причинах гибели животного в парке «Быханов сад». Итоги нашего расследования не дают точного ответа, умерла ли белка своей смертью или в парке действительно орудует живодёр.

Вечером 26 сентября в Instagram появилось сообщение о том, что неизвестные из пневматического оружия расстреляли все белок в парке «Быханов сад». Автор поста призывала найти и наказать тех, кто уничтожил пушистиков.

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Сегодня в Быхановом саду из пневматики были расстреляны все белки, живущие в парке!!! Ребят, максимальный репост!!! Мрази, которые это сделали должны быть привлечены к уголовной ответственности за убийство, им не место в обществе, на месте этих бедных белок могли быть и люди, отдыхающие в парке! #gorod48 #gorodlipetsk #gorodlip @igor_artamonov48 @uvarkina_evgenia @lipetsk_life @lipetsk_online @lipetsktime @lipetsklive @bykhanovsad

Публикация от Tanya (@saintaleada)



Утром 27 сентября администрация липецких парков дала официальное опровержение этого сообщения: массового расстрела белок в «Быхановом саду» не было, по естественным причинам погибло всего одно животное. Вероятно, гости парка угостили белочку чем-то смертельно опасным для нее.

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‼️ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПАРКОВ ЛИПЕЦКА‼️ ⠀ В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что кто-то расстрелял белочек в парке «Быханов сад». Действительно, сотрудниками парка была обнаружена одна мертвая белка. Но следов пневматики не было выявлено. Причина ее смерти выясняется. ⠀ Не будем забывать, какую важную роль играет для белочки пища, которую она ест! ⠀ Напомним, белочек нельзя кормить миндалем, арахисом, фисташками, косточками вишни, черешни, абрикоса и персика, сухариками, чипсами и печеньем, хлебом и шоколадом! Эти продукты влияют на организм белки как яд, особенно миндаль. ⠀ Рекомендуем кормить этих зверьков грецкими орехами в скорлупе, тыквенными не жаренными семечками, фундуком в скорлупе, яблоками или грушами свежими или сушенными, кедровыми орешками в скорлупе, сушенной морковкой, сухофруктами (курагой, изюмом, черносливом). ⠀ #Парки48 #НижнийПаркЛипецк #ПаркПобедыЛипецк #ЛипецкоеГородище #БыхановСадЛипецк #ПаркСказкаЛипецк #ПаркСоколЛипецк #ПаркМеталлурговЛипецк #Липецк

Публикация от Парки48 | Парки Липецка (@parki48lip)



Несмотря на это, в нашу редакцию продолжили поступать сообщения о том, что белка погибла от рук живодёров.


обращение.jpg


Мы решили проверить эту информацию в администрации парков и у ветеринаров. И получили такие ответы:

- Белка умерла естественной смертью. Она была обнаружена напротив дома№16 на улице Балмочных. Её осматривали. В ходе осмотра белки каких-либо входных отверстий на ней не обнаружено. Следов крови, в том числе запекшейся, нет. Имеются засохшие следы, похожие на пену, в области пасти и на шкурке под пастью, - ответили в парке.

Корреспонденты GOROD48 решили разыскать тех специалистов, которые сделали этот вывод.

запрос вет.jpg


Оказалось, что ветеринары и не видели эту белку.

о гибели белки.jpg


- В прошлые выходные мы в парк не выезжали, на осмотр погибшей белки никто нас не приглашал, - дополнили ветеринары. - О произошедшем мы узнали только от вас. Трупа животного мы не видели, его уже утилизировали сотрудники парка. Скорее всего, белка умерла от старости.
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#белка #парк
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Комментарии (14)

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Анна

6 минут назад
Пенау рта,похоже на бешенство
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Гость

6 минут назад
Значит нужно развесить в парке предупреждения,чем нельзя кормить белок.Вот только почему тогда белки сами прячут в дуплах деревьев абрикосовые косточки и миндаль,неужели не для еды?.
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Джек Воробей

12 минут назад
Это был «Новичок»
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777

13 минут назад
Евгений, это в каком вы лесу с ребёнком гуляете, где смертельноопасные елки с зубами?))) Может мне отсыпешь?
ответить

Игорь

27 минут назад
И куда смотрит Бастрыкин
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Сеня

29 минут назад
Пена на пасти это похоже на эпилепсию
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Серега

39 минут назад
Это беличьи разборки за передел сфер влияния в парках
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Семен

40 минут назад
Это заказное убийство
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Евгений

42 минуты назад
Белок отстреливают в парках и это нормальное явление.белки переносчики серьезных заболеваний.если вы прогуливайтесь в парке и вашего ребенка укусит ёлка то он может умереть.поэтому белок и отстреливают
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Ваня

43 минуты назад
Беличий ГРИП
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