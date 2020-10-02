Общество

сегодня, 10:53

В Липецке ликвидировано шесть незаконных стоянок

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#стоянки
В Липецке ликвидировано шесть незаконных стоянок

Еще несколько незаконных стоянок найдены в Октябрьском округе города.

«Работа по устранению несанкционированных парковок началась летом 2020 года по инициативе первого вице-мэра Константина Вострикова. К началу октября в городе ликвидированы шесть незаконных стоянок: четыре на проспекте 60-летия СССР, по одной на улице Кривенкова и в Студенческом городке», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

На этих стоянках демонтировали шлагбаумы, ограждения, вывезли будки охранников. Владелец стоянки в Студенческом городке оштрафован за самовольное использование земельного участка. Также ему вынесли предписание о демонтаже ограждения, требование он исполнил. 
 
Управление административно-технического контроля мэрии выявило нарушения еще на шести стоянках:

Владельцы парковки на улице Космонавтов,96, используют большую площадь, чем предусмотрено договором аренды. После совместной проверки с прокуратурой нарушение устранено. В адрес владельца парковки вынесено представление, а материалы проверки направлены в управление Росреестра. Собственнику назначен штраф в 100 тысяч рублей.

Документы на право собственности в отношении парковки на улице Гагарина,33 не были переоформлены на нового владельца. После устранения нарушения собственник продолжит уже на законных основаниях пользоваться стоянкой.
 
Владелец парковки на улице Берзина возле дома №9а пользовался земельным участком, не имея на это прав. Ещё в июне управление направило запрос в УМВД на установление лиц, организовавших парковку. Однако ответа не получило. В конце сентября направлен повторный запрос. 
 
Ещё девять незаконных парковок выявлены в Октябрьском округе. Работа по их ликвидации только начинается. На будках охранников размещены уведомления о выявлении владельца. Также направлены запросы по установлению собственников в полицию. В региональном управлении имущественных и земельных отношений запросили информацию о выделении земельных участков по данным адресам.  
 
- Выявление и ликвидация незаконных стоянок ведётся постоянно. Если парковка действительно нужна горожанам, ее оставят, но лишь при условиях, что собственник узаконит участок в областном управлении имущественных и земельных отношений, а также изменит облик стоянки в соответствии с требованиями дизайн-кода, - говорит начальник управления административно-технического контроля Ирина Суздальцева. 
 
Для согласования облика стоянки собственнику необходимо обратиться в городской департамент градостроительства и архитектуры.
2 754
#стоянки

Комментарии (2)

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Прежде чем

7 минут назад
убирать несанкционированные стоянки, нужно людей обеспечить законными. Где машины ставить? Какие альтернативы у горожан? Ждать , пока собственник земли узаконит это место и будет платить налоги? Думаю, не дождемся. А я всегда был за велосипеды)
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Сенсей

54 минуты назад
Как там владелец платной парковки выплатил компенсацию за сгоревшие авто, где пять автомобилей пострадало?
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