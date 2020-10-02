В Липецке ликвидировано шесть незаконных стоянок

Еще несколько незаконных стоянок найдены в Октябрьском округе города.

«Работа по устранению несанкционированных парковок началась летом 2020 года по инициативе первого вице-мэра Константина Вострикова. К началу октября в городе ликвидированы шесть незаконных стоянок: четыре на проспекте 60-летия СССР, по одной на улице Кривенкова и в Студенческом городке», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.



На этих стоянках демонтировали шлагбаумы, ограждения, вывезли будки охранников. Владелец стоянки в Студенческом городке оштрафован за самовольное использование земельного участка. Также ему вынесли предписание о демонтаже ограждения, требование он исполнил.



Управление административно-технического контроля мэрии выявило нарушения еще на шести стоянках:



Владельцы парковки на улице Космонавтов,96, используют большую площадь, чем предусмотрено договором аренды. После совместной проверки с прокуратурой нарушение устранено. В адрес владельца парковки вынесено представление, а материалы проверки направлены в управление Росреестра. Собственнику назначен штраф в 100 тысяч рублей.



Документы на право собственности в отношении парковки на улице Гагарина,33 не были переоформлены на нового владельца. После устранения нарушения собственник продолжит уже на законных основаниях пользоваться стоянкой.



Владелец парковки на улице Берзина возле дома №9а пользовался земельным участком, не имея на это прав. Ещё в июне управление направило запрос в УМВД на установление лиц, организовавших парковку. Однако ответа не получило. В конце сентября направлен повторный запрос.



Ещё девять незаконных парковок выявлены в Октябрьском округе. Работа по их ликвидации только начинается. На будках охранников размещены уведомления о выявлении владельца. Также направлены запросы по установлению собственников в полицию. В региональном управлении имущественных и земельных отношений запросили информацию о выделении земельных участков по данным адресам.



- Выявление и ликвидация незаконных стоянок ведётся постоянно. Если парковка действительно нужна горожанам, ее оставят, но лишь при условиях, что собственник узаконит участок в областном управлении имущественных и земельных отношений, а также изменит облик стоянки в соответствии с требованиями дизайн-кода, - говорит начальник управления административно-технического контроля Ирина Суздальцева.



Для согласования облика стоянки собственнику необходимо обратиться в городской департамент градостроительства и архитектуры.

