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сегодня, 12:10

«Колл-центры» зэков планируют уничтожить

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#мошенничество
«Колл-центры» зэков планируют уничтожить

ФСИН хочет начать борьбу с «операторами банков», которые из тюрем и колоний занимаются мошенничеством.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза РФ предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, ведущих свою деятельность из тюрем, пишет «Коммерсант».

Предположительно, намерения и способ их реализации обсудят на ближайшем заседании Совета безопасности. На закупку оборудования может потребоваться около 3 млрд рублей, эту сумму также обговорят на встрече.

Рассматривается несколько вариантов технических решений. По словам собеседника газеты, рассматриваются несколько вариантов, в том числе «глушилки», которые работают не постоянно, а по ситуации. Полностью перебивать сигнал ФСИН пока отказывается. Проблема в том, что постоянное электромагнитное излучение может плохо сказаться на здоровье сотрудников тюрем и заключенных, пояснил источник.

Ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, обязывающий мобильных операторов блокировать абонентские номера, незаконно используемые в тюрьмах и СИЗО.

Как отметил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, в последние годы участились, и значительно, случаи противоправных мошеннических действий лицами, находящимися в местах лишения свободы.

Заключенные нередко представляются сотрудниками крупных банков. Альфа-банк сообщил «Коммерсанту», что за период пандемии число телефонных мошенничеств существенно выросло. Сбербанк с начала года зафиксировал почти 2,9 млн сообщений клиентов о попытках обмана — рост более чем в два раза в сравнении с показателями 2019-го. Еще в июне был замечен трехкратный рост операций мошенников по телефону за первые месяцы изоляции: выросло число звонков не только на мобильные, но и на домашние номера, сообщил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солара» Олег Седов. Домашними номерами чаще пользуются пожилые, которые особенно уязвимы перед мошенниками, отмечает Forbes.
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#мошенничество

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