В России
вчера, 17:49
Ресторанам запретят включать чаевые в чек
Новые меры вступают в силу с 2021 года
Организации общественного питания в России не смогут включать в чек чаевые или другие платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг. Новые правила вступают в силу с 2021 года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.)», — сообщается на сайте ведомства. При этом у владельцев кафе есть возможность предложить посетителю дополнительные услуги, заранее указав их стоимость.
Потребитель имеет право отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены, то может потребовать возврата уплаченной суммы, пояснили в ведомстве.
Рестораны, в частности, должны заранее предоставлять клиентам перечень услуг и условия их оказания. Также необходимо указывать наименование блюд, раскрывать способ их приготовления и основные ингредиенты, называть объем порций и давать сведения о пищевой ценности продуктов.
Предприятия общественного питания, как и раньше, обязаны иметь книгу отзывов и предложений. У потребителей также сохраняется право получать услугу в течение всего режима работы ресторана. Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года после того, как старые утратят свою силу.
«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.)», — сообщается на сайте ведомства. При этом у владельцев кафе есть возможность предложить посетителю дополнительные услуги, заранее указав их стоимость.
Потребитель имеет право отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены, то может потребовать возврата уплаченной суммы, пояснили в ведомстве.
Рестораны, в частности, должны заранее предоставлять клиентам перечень услуг и условия их оказания. Также необходимо указывать наименование блюд, раскрывать способ их приготовления и основные ингредиенты, называть объем порций и давать сведения о пищевой ценности продуктов.
Предприятия общественного питания, как и раньше, обязаны иметь книгу отзывов и предложений. У потребителей также сохраняется право получать услугу в течение всего режима работы ресторана. Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года после того, как старые утратят свою силу.