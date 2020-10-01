В России

вчера, 17:49

Ресторанам запретят включать чаевые в чек

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Ресторанам запретят включать чаевые в чек

Новые меры вступают в силу с 2021 года

Организации общественного питания в России не смогут включать в чек чаевые или другие платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг. Новые правила вступают в силу с 2021 года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.)», — сообщается на сайте ведомства. При этом у владельцев кафе есть возможность предложить посетителю дополнительные услуги, заранее указав их стоимость.

Потребитель имеет право отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены, то может потребовать возврата уплаченной суммы, пояснили в ведомстве.

Рестораны, в частности, должны заранее предоставлять клиентам перечень услуг и условия их оказания. Также необходимо указывать наименование блюд, раскрывать способ их приготовления и основные ингредиенты, называть объем порций и давать сведения о пищевой ценности продуктов.

Предприятия общественного питания, как и раньше, обязаны иметь книгу отзывов и предложений. У потребителей также сохраняется право получать услугу в течение всего режима работы ресторана. Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года после того, как старые утратят свою силу.
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