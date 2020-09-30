Данковский пенсионер 10 лет мучал сожительницу и забил ее до смерти

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о смерти 61-летней жительницы деревни Кутуково заключен под стражу подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Его действия следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть).

По версии следствия, 27 сентября пьяный 65-летний мужчина жестоко избил сожительницу: он нанес лежащей на полу женщине множество ударов ногой по голове и груди. Травмы полученные избитой оказались смертельными.



- Установлено, что за 10 лет совместной жизни мужчина неоднократно избивал сожительницу. В результате одного из избиений женщина получила травму головного мозга, из-за которой потеряла способность двигаться. Ее сожителя после этого привлекли к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления мужчина признал. На время предварительного следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора и закрепления доказательственной базы.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.



