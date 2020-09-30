Происшествия

сегодня, 12:45

Данковский пенсионер 10 лет мучал сожительницу и забил ее до смерти

8 3295
#убийство #избиение
3
Данковский пенсионер 10 лет мучал сожительницу и забил ее до смерти

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о смерти 61-летней жительницы деревни Кутуково заключен под стражу подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Его действия следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть).

По версии следствия, 27 сентября пьяный 65-летний мужчина жестоко избил сожительницу: он нанес лежащей на полу женщине множество ударов ногой по голове и груди. Травмы полученные избитой оказались смертельными.

- Установлено, что за 10 лет совместной жизни мужчина неоднократно избивал сожительницу. В результате одного из избиений женщина получила травму головного мозга, из-за которой потеряла способность двигаться. Ее сожителя после этого привлекли к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления мужчина признал. На время предварительного следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора и закрепления доказательственной базы.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

8 3295
#убийство #избиение
3

Комментарии (8)

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Гарага

18 минут назад
Сливаю на хате
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Палермо голодная

19 минут назад
Ятл
ответить

Арбуз огонек

19 минут назад
На хате . Калории сливаю и курямба
ответить

alex

сегодня, 15:44
это все несчастная любовь.....
ответить

ИТАК

сегодня, 15:21
из за сожителя потеряла способность двигаться , так что ж её не забрали в дом престарелых ? а оставили ему - добивать её ?
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Кондратий

сегодня, 14:57
Эх..., Аномальная зона.
ответить

Эх...

сегодня, 13:18
Что же там, в Данкове постоянно проходит? То битой насмерть, то клюшкой для гольфа, то топором...
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елка

сегодня, 13:10
а что так долго мучилась с ним
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