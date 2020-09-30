Общество

сегодня, 11:55

Пополнение транспортных карт не переведут на безнал

10 3846
#транспорт #карта
5
Пополнение транспортных карт не переведут на безнал

Транспортные карты можно будет и после 1 октября пополнять наличными.

Ранее GOROD48 сообщал о том, что с 1 октября 2020 года в Липецкой области прекратится пополнение транспортных карт наличными. Как сегодня уточнили в пресс-службе управления дорог и транспорта, уход на безнал отменяется. Транспортные карты выведены из-под действия поправок Центробанка, вступающих в силу завтра.

- В связи с разъяснением ЗАО «Орбанк» сообщаем, что вступившие в силу с 3 августа 2020 года изменения в закон о национальной платёжной системе, ограничивающие пополнение наличными неперсонифицированных (анонимных) электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты. В связи с этим, ОКУ «Агентство Автомобильного транспорта Липецкой области» продолжает прием наличных для пополнения баланса транспортных карт, - сообщили в управлении дорог и транспорта.

Варианты пополнения транспортных карт наличными на территории Липецкой области:

- в терминалах пополнения транспортных карт
- на всех автовокзалах и автостанциях
- в отделениях банков и почты.

Комиссия за пополнение транспортных карт не взимается
10 3846
#транспорт #карта
5

Комментарии (10)

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ттт

сегодня, 14:24
ЗАО «Орбанк» - это чего??? и почему без их разъяснений творилась всякая фигня
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И для чего

сегодня, 13:42
Был нужен весь этот ажиотаж?Потрепать нервы?
ответить

А это не учли, по этому и не пошло.

сегодня, 12:38
Этого и следовало ожидать , так как в картах МИР и других карт такого вида не указано что ты относишься к льготной категории. Как это в этих картах для проезда в транспорте. Каким бы образом это учитывалось? А льготников у нас много кто пользуется такими картами. И это не получится без отдельных карт.
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)))))

сегодня, 12:33
Нужна публичность., ну ИХ детям на проезд хватает....в Мюнхенах....)))
ответить

Нужна публичность.

сегодня, 12:17
Сколько денег уже на эти переделки выкинуты, огласите список. На них можно было бы сделать детям проезд бесплатный.
ответить

Лавочница

сегодня, 12:11
Ура! Демократия торжествует!
ответить

Нарочно не придумаешь.

сегодня, 12:10
Опять терминалы переделывать под приём наличных , какие остались. Посмотрите какой цирк с этим в течение полутора месяцев. А как же с компанией которая разрабатывала план по оплате, что в пустую и ведь им за это платили? Вот что значит услышать звон и быть первыми.
ответить

Ух ,

сегодня, 12:07
полегчало !
ответить

Ах

сегодня, 12:03
Как жаль!
ответить

вОрбанк

сегодня, 12:03
Продолжает считать ваши денюжки.
ответить

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