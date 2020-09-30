Общество
сегодня, 11:55
Пополнение транспортных карт не переведут на безнал
10 3846
Транспортные карты можно будет и после 1 октября пополнять наличными.
Ранее GOROD48 сообщал о том, что с 1 октября 2020 года в Липецкой области прекратится пополнение транспортных карт наличными. Как сегодня уточнили в пресс-службе управления дорог и транспорта, уход на безнал отменяется. Транспортные карты выведены из-под действия поправок Центробанка, вступающих в силу завтра.
- В связи с разъяснением ЗАО «Орбанк» сообщаем, что вступившие в силу с 3 августа 2020 года изменения в закон о национальной платёжной системе, ограничивающие пополнение наличными неперсонифицированных (анонимных) электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты. В связи с этим, ОКУ «Агентство Автомобильного транспорта Липецкой области» продолжает прием наличных для пополнения баланса транспортных карт, - сообщили в управлении дорог и транспорта.
Варианты пополнения транспортных карт наличными на территории Липецкой области:
- в терминалах пополнения транспортных карт
- на всех автовокзалах и автостанциях
- в отделениях банков и почты.
Комиссия за пополнение транспортных карт не взимается
- В связи с разъяснением ЗАО «Орбанк» сообщаем, что вступившие в силу с 3 августа 2020 года изменения в закон о национальной платёжной системе, ограничивающие пополнение наличными неперсонифицированных (анонимных) электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты. В связи с этим, ОКУ «Агентство Автомобильного транспорта Липецкой области» продолжает прием наличных для пополнения баланса транспортных карт, - сообщили в управлении дорог и транспорта.
Варианты пополнения транспортных карт наличными на территории Липецкой области:
- в терминалах пополнения транспортных карт
- на всех автовокзалах и автостанциях
- в отделениях банков и почты.
Комиссия за пополнение транспортных карт не взимается
10 3846
ттт
И для чего
А это не учли, по этому и не пошло.
)))))
Нужна публичность.
Лавочница
Нарочно не придумаешь.
Ух ,
Ах
вОрбанк