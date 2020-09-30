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За хищение 23 млн рублей осуждены четверо тамбовчан

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За хищение 23 млн рублей осуждены четверо тамбовчан
Четырех жителей Тамбовской области признали виновными: они присвоили 23 млн рублей.

Как сообщает МВД-Медиа, уголовное дело возбудили еще в апреле 2018 года. Установлено, что в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 гг.» два работника оборонного завода и два представителя коммерческих структур при проведении торгов умышленно завысили почти в два раза реальную стоимость оборудования, приобретаемого для нужд предприятия.

В результате этого стоимость контракта составила порядка 44 миллионов рублей, из которых 23 миллиона рублей фигуранты поделили между собой. С целью придания вида правомерного владения, пользования и распоряжения похищенными средствами злоумышленниками были проведены финансовые операции.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В рамках его расследования стало известно ещё об одном преступлении, которое совершили злоумышленники. Было возбуждено второе уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Позже их объединили в одно производство.

Суд признал четырёх обвиняемых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Одному из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, остальным – по 3 года заключения каждому.
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