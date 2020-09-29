Происшествия
сегодня, 18:24
Центр Липецка заволокло черным дымом из-за жилища бомжей
Пожар вспыхнул на сколе Петровского спуска.
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Около 18:15 в районе Соборной площади появились клубы черного дыма. Их источник находится на склоне Петровского спуска, в районе улицы Салтыкова-Щедрина.
- Звонков от граждан по этому поводу не поступало, соответственно, можно исключить горение в жилых строениях, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. – Мы направим на место происшествия отделение пожарной части.
Обновлено 18:38: Причиной клубов черного дыма оказалось горящее дерево и мусор от жилища бомжей на Петровском спуске. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Возможно, это был умышленный поджог.
- Звонков от граждан по этому поводу не поступало, соответственно, можно исключить горение в жилых строениях, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. – Мы направим на место происшествия отделение пожарной части.
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Обновлено 18:38: Причиной клубов черного дыма оказалось горящее дерево и мусор от жилища бомжей на Петровском спуске. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Возможно, это был умышленный поджог.
при коммунистах такого не было
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Липчанин
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