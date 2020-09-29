Происшествия

сегодня, 18:24

Центр Липецка заволокло черным дымом из-за жилища бомжей

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#пожар
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Пожар вспыхнул на сколе Петровского спуска.

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Около 18:15 в районе Соборной площади появились клубы черного дыма. Их источник находится на склоне Петровского спуска, в районе улицы Салтыкова-Щедрина. 

- Звонков от граждан по этому поводу не поступало, соответственно, можно исключить горение в жилых строениях, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. – Мы направим на место происшествия отделение пожарной части.

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Обновлено 18:38: Причиной клубов черного дыма оказалось горящее дерево и мусор от жилища бомжей на Петровском спуске. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Возможно, это был умышленный поджог.


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9 1690
#пожар
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Комментарии (9)

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при коммунистах такого не было

7 минут назад
разве могут быть бомжи в стране плакатных патриотов?
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Корней Чуковский

8 минут назад
Ехали медведи на велосипеде, а за ними жилище бомжей задом наперед
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Не понял

12 минут назад
Что значит "заволокло дымом из-за жилища бомжей"? Дым из-за огня бывает обычно, а не из-за жилища.
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Те́тя Тома

13 минут назад
Это была хижина дяди Тома...
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Липчанин

28 минут назад
Что значит в тексте жилище бомжей? Оно же по аббревиатуре не определено, а по тексту да?
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Бомж Валера

29 минут назад
Это было мое жилище. Теперь придется ипотеку брать...
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ПОЗИТИВ

29 минут назад
rrr, из бомжей)))))
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rrr

47 минут назад
мер с губером шашлык замутили
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Фёкла

55 минут назад
ну метлу не потушила ...чур не бить.
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