Дома на нескольких десятках улиц Липецка останутся без воды

Холодное водоснабжение отключат в самом городе и на его окраинах.

30 сентября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 35, 36, 37 в 15-м микрорайоне – воду для питья подвезут к дому № 35. Также воды не будет у жителей домов №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80 по улице Депутатской – цистерна с водой подъедет по адресу улица Киевская, 1. Холодную воду отключат в домах №№ 8, 9, 10, 11, 12 по улице Физкультурной и № 7а по улице Моршанской – воду можно будет набрать возле дома № 27а по улице Моршанской.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улицы Агрономической, домов №№ 1, 2, 3, 3/1, 4, ст.5, 6 по улице В. Музыки, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице С. Казьмина, №№ 9а, 9 ст.1, 11, 11а, 11б/2, 17, 17б, 17в, вл. 17, вл. 17/1, 18, 18а, 19, 19б, 20, 21, 22 по улице Опытной, №№ 24а, 41, 41а, 43, 45, 47 по Боевому проезду, №№ 8/2, 8б/1, ст. 8/г, 8д вл. 1, 8а ст. 5, 8а ст. 4 по улице Железнякова, №№ 11, 13, 15, 17, 19 по улице Степанищева, №№ 1а, 1б, 1б/1, 1в, 1в/1, ст. 1а, 1г, 1е по улице Пугачева, №№ 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 31 по улице Пришвина, № 27 по улице Раздольной, № 10 по Цветочному проезду, а также дома частного сектора улиц Ботанической, Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозной, Полевой, Можайского, Степанищева, Пришвина, Одесской, Станционной, Новотепличной, Ягодной, Раздольной, Новой, Вольной, Отрадной, Утренней, Лучистой, Ясной, Просторной, переулка Бегового и Цветочного проезда. Питьевую воду для жителей подвезут к дому № 24 а по Боевому проезду и № 19 по улице Пришвина.



Также с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды на двух улицах села Подгорное – воду отключат в домах №№ 1, 2, 3, 7, 9, 11 по улице Крайней и №№ 4, 4а, 4 ст. 1, вл. 4, вл. 6, вл. 10, 12, 14, 14б, ст. 16, 18, вл. 18а, 18б по улице Подгоренской. Цистерна с водой подъедет к дому № 7 по улице Крайней.



С 10:00 до 20:00 отключат горячую воду в домах №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней.



С 08:00 до 16:00 не будет электричества в СНТ «Дачный-1» и СНТ «Металлург-3», с 09:00 до 13:00 обесточат дома №№ 5, 16 по улице Энергостроителей, а с 13:00 до 17:00 – дома №№ 8, 10, 12 по улице Нестерова и № 10 по улице Качалова.



Воду и свет отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

