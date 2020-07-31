На «дикие» пляжи Липецка будет выезжать мобильный спасательный пост

Глава Липецка Евгения Уваркина подписала постановление об утверждении перечня мест на водных объектах в границах муниципального образования, запрещённых для купания. В него включены 47 прудов, озёр и пляжей по берегам реки Воронеж в районах Ниженки, Коровино, Заречье, Сокола, Ссёлок и Жёлтых песках. Больше всего таких пляжей в Левобережном и Правобережном округах города.



Для исполнение постановления и обеспечения безопасностью горожан на водных объектах, официально признанных опасными для купания, управлением по делам ГО и ЧС Липецка организован временный мобильный спасательный пост. Сегодня спасатели с лодкой и специальным оборудованием вышли на дежурство в район Силикатных озёр.



- Задача временного мобильного поста – по возможности предупредить опасные ситуации на воде в летний период. Он будет менять дислокацию, перемещаясь по наиболее посещаемым липчанами «диким» пляжам, - сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков. – Рассчитываем, что такая мера поможет сберечь жизни отчаянных любителей плавания в несанкционированных местах. Одновременно спасатели будут разъяснять отдыхающим правила безопасного поведения на воде, а также устанавливать дополнительные информационные аншлаги.



Для злостных нарушителей, неоправданно рискующих своей и чужими жизнями, предусмотрено административное наказание.

