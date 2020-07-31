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Турпоток в Турцию упал на 75%

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#туризм #Турция
Турпоток в Турцию упал на 75%

Путешественники жалуются на плохой прием.

За первое полугодие 2020 года иностранный турпоток в Турцию в годовом выражении упал на 75%. Страна, которая в 2019 году приняла 45 млн зарубежных туристов, в этом году получит в лучшем случае 15−16 млн, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По России путешествовать в 2020 году начали на месяц позже, с 1 июля. А летний сезон загранпутешествий продлится всего один летний месяц - в августе открыто авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Танзанией и Турцией. В АТОР считают, что Турция не сможет вернуться к докоронавирусным показателям по числу туристов в 2020 году.

В первом полугодии 2020 года Турцию посетило 322 тысячи россиян, это 88 процентов от прежних показателей. Речь об отдыхающих в основном до введения всех ограничений, отмечает «Комсомольская правда».

Как пишет «Газета», туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции. Например, пара из Белоруссии пожаловалась, что они не смогли заселиться в выбранный отель в Аланье из-за того, что забронированная ими гостиница якобы была закрыта. По этой причине пару и десятки других туристов увезли в гостиницу на противоположном конце города. Туристы отметили, что стоимость номера в объекте размещения оказалась на 30 долларов ниже указанной в ваучере, однако деньги отдыхающим не вернули.

Туристы пожаловались в турецкую полицию и вызвали в отделение представителя туроператора, однако в результате россиянам «просто организовали бесплатные экскурсии», о переселении в более комфортабельные условия «речи даже не шло».

Опрошенные «Московским Комсомольцем» туристы отметили, что видели их отели, которые якобы были закрыты, работающими.

Ранее российских туристов предупредили, что турфирмы могут заманивать отдыхающих в Турцию и скрывать реальную обстановку с распространением коронавируса и условиями пребывания на курортах, напоминает «Лента».
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#туризм #Турция

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