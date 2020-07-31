Общество

сегодня, 13:25

Вeauty-процедуры для Александра Пушкина

3 434
#памятник Пушкину
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Вeauty-процедуры для Александра Пушкина

Сегодня начали чистить памятник поэту. В Пушкинском сквере идут работы по благоустройству.

В сквере Пушкина сейчас можно наблюдать необычную картину. Памятник поэту стоит на асфальте, а на постаменте трудится рабочий. Рядом еще несколько, укрепляют поверхность постамента для облицовки плитами.



Липчане, которые любят гулять в этом сквере с одобрением наблюдают за работами.

— Нашли время, деньги, все это сделать. Я хожу сюда каждый день. Правда, рабочих вижу во второй половине дня. Очень довольна, что решили привести в порядок памятник, — говорит Валентина Даниловна.

— Мой бывший студент, Грушихин (прим.: Алексей Грушихин — начальник управления по охране культурных объектов Липецкой области), когда занял должность, я ему позвонил и посоветовал, ты объедь все памятники в Липецке, фотографии сделай и отдай мэру города. Пусть она принимает меры какие-то, — рассказал экс-декан исторического факультета ЛГПИ Анатолий Попов.



На благоустройство сквера Пушкина выделены 250 тысяч рублей по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Самые зрелищные работы — чистка непосредственно памятника. Для начала его протерли обычной металлической губкой. Потом будет более глубокое очищение химическим средствами. В результате Пушкин должен засиять, как и положено солнцу русской поэзии.



Вместо старых потрескавшихся гранитных плит на постаменте теперь новые. Отремонтируют и два небольших знака с табличками, которые стоят рядом. Также приведут в порядок лавочки и шкаф для уличной библиотеки. Книг, правда, в нем практически нет.



Памятник Пушкину создан в 1999 году к двухсотлетию поэта скульпторами Юрием Гришко и Игорем Мазуром. Первоначально памятник стоял в сквере у Комсомольского пруда недалеко от того места, где когда-то была Вознесенская церковь, в которой, по преданию, венчались бабушка и дедушка поэта. В 2005 году памятник перенесли в сквер Пушкина. Одни уверяли, что это было сделано из-за строительства отеля «Mercure», другие — для памятника нашли более подходящее место, у пруда он зрительно терялся.
3 434
#памятник Пушкину
3

Комментарии (3)

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Липчанин

35 минут назад
Все книги украли, я видел
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Перри Мейсон

59 минут назад
"Книг, правда, в нем практически нет." А зачем народу книги? Блоггеры на Ютубе все расскажут
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Инстраграммчик почИтывать надо !

сегодня, 13:39
Нашли время, деньги, все это сделать. говорит Валентина Даниловна. ТЕТЯ ВАЛЯ, ЗА ТВОИ ВЕДЬ ДЕНЬГИ ЭТО ДЕЛАЮТ !
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