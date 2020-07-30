Весной - песок, летом - мусор, осенью - листва, зимой - лед

Липецкие ливневки чистят в режиме нон-стоп, но отсутствие должного финансирования делает эту работу каторжной и неблагодарной.

После каждого обильного ливня то одни, то другие улицы Липецка заливает водой так, что в образовавшихся бассейнах буквально тонут автомобили, а порой даже сходят с рельсов трамваи. В последний раз, 22 июля, сильный дождь залил улицы Катукова, Неделина, Студеновскую, Первомайскую, Меркулова, Советскую. Ливневки просто не справились со стеной воды, упавшей на город.Сегодня систему на улице Советской чистила бригада МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Двое дорожников поочередно лопатой на длинном держаке выгребали из дождеприемного колодца грязь, а две женщины забрасывали эту грязь в кузов «Чайки». Да, именно так называется грузовичок производства автоконцерна «ГАЗ», который мэрия приобрела два года назад в помощь муниципальному предприятию, которое изо дня в день занимается одной и той же работой - очищает ливневку от забивающей ее грязи, мешающей пропуску дождевых и талых вод. В этот раз в кузове «Чайки» в послеобеденное время было уже полтора-два куба такой гадости. И это - еще не конец рабочего дня!Ежедневно восемь рабочих (этой и еще такой же бригады, которая сегодня очищала ливневку на улице Космонавтов) приступают к решению задач, которые своему подведомственному учреждению раз в неделю ставит департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии. Одну и ту же тяжелую физическую работу разнообразят разве что морозы: зимой дождеприемники замерзают, и их освобождает ото льда специальная каналопромывочная машина «Крот», заливающая в ливневку под давлением горячую воду. Весной дождевую канализацию забивает песок. Этой малоснежной зимой МБУ «Управление благоустройства города Липецка» использовало 15 тысяч тонн пескосоляной смеси, а позапрошлой, отмеченной сильными снегопадами, 30 тысяч тонн. Часть песка со снежной кашей вывозится с улиц после метелей, но часть проваливается в решетки дождеприемников. Во время летних ливней дорожную канализацию забивает смытый чернозем, ветки и бытовой мусор, а осенние дожди смывают в ливневку опавшую листву.- Перерывов в работе двух бригад, которые чистят ливневую канализацию, нет ни дня. На этот год, например, нам выделены 10 миллионов рублей на выполнение муниципального задания по содержание ливневой канализации. Но эти деньги мы тратим не только на очистку подземных коммуникаций, которых в городе - 252 километра, - говорит директор МБУ «Управление благоустройства города Липецка» Алексей Романчукевич.В год муниципальное предприятие должно проревизировать и очистить 480 дождеприемников. А их, на секундочку, почти в десять раз больше - 4700. В случае необходимости нужно менять сами решетки дождеприемников. Они лопаются под колесами тяжелой техники или их просто воруют. Так, недавно сотрудники полиции изобличили 55-летнего мужчину, который жил такими кражами. С начала года до июля, когда его поймали, мужчина снял с улиц 16 таких решеток, которые он сдал в скупку лома черных металлов. Каждая такая решетка стоила бюджету 4 798 рублей. И таких проходимцев - не он один. Между тем разрушенные или украденные решетки подлежат замене в течение 3-х часов с момента выявления проблемы. И проверяющие организации не интересует, что в бюджете МБУ нет свободных средств на ежедневное латание дыр на дорогах...Ежедневно по тому же муниципальному заданию дорожники МБУ выравнивают по вертикали, заподлицо с верхним слоем асфальта, две-три канализационные решетки в связи с изменениями соответствующего ГОСТа. Раньше законодательство позволяло иметь перепад с дорогой у таких решеток в три сантиметра, сейчас - в один.То, что Липецку катастрофически не хватает ливневой канализации - понятно не только профессиональным водителям. Но если Москва с ее космическим, по меркам Липецка, бюджетом, может себе позволить тратить на строительство такой канализации по 1,3 миллиарда рублей в год, то департаменту дорожного хозяйства и благоустройства еще при мэре Иванове не хватало 11 миллиардов рублей на уличное освещение, ремонт дорог и мостов, приобретение новой техники для МБУ «Управление благоустройства Липецка и на устройство той же дождевой канализации. Но в мэрии не обходятся тем, что есть. Так, в последнее время в городе прибавляется примерно по 10 километров новой ливневки в год. В этом году новые дождеприемники установят на улице Баумана и на проспекте Победы. В 2021-м ливневая канализация наконец-то появится на самой проблемной улице города, 50 лет НЛМК, с которой после всякого дождя воду на обочины отводят ассенизаторские машины.Но Липецку только лишь на устранение трех десятков проблемных зон на дорогах, которые тонут по причине отсутствия ливневой канализации, требуются, по данным мэрии, три миллиарда рублей. В начале года власти города начали диалог на счет софинансирования этой работы с областными чиновниками. Если, как говорится, звезды сойдутся, то у жителей Липецка станет на одну проблему меньше.