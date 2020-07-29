Общество

51 минуту назад

Липецким туристам предписано по возвращении из-за рубежа сдать тест на COVID-19

3 761
#коронавирус
Липецким туристам предписано по возвращении из-за рубежа сдать тест на COVID-19

К тем, кто попытается избежать дополнительных затрат, домой придут санитарные врачи.

С 1 августа Росавиация открыла аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону для регулярных и чартерных полетов в Анкару и три других популярных у липчан аэропортов Турции: Анталью, Даламан и Бодрум.

Вчера, 28 июля, турецкие СМИ сообщили о том, что за последние сутки в стране зафиксировано 963 новых случая заражения коронавирусом, а в больницах скончались еще 15 пациентов с COVID-19. Не надо быть пророком, чтобы понять: российские туристы обязательно привезут с берегов Средиземного моря смертельно опасную инфекцию домой. Будут ли таких туристов направлять на самоизоляцию? Кто будет за этим следить?

- Есть постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой от 7 июля, в котором даны ответы на эти вопросы. Возвращающиеся из-за рубежа россияне в течение 72 часов должны пройти ПЦР-исследование на коронавирус. Обо всех липчанах, которые вернутся в Россию, станет известно нам по существующей системе информирования, созданной еще до первой волны коронавируса. Если говорить об иностранцах, то в Россию они смогут прилететь лишь при наличии документа об отрицательном анализе на COVID-19, - сообщил GOROD48 руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев.

Приехавшим из-за рубежа домой жителям региона можно будет сдать ПЦР-тест в одной из четырех государственных лабораторий, находящихся на территории Липецка. Исследование платное.

- Возможно, вскоре такие исследования можно будет провести в лабораториях при аэропортах, - говорит Владимир Бондарев.
3 761
#коронавирус

Комментарии (3)

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И это будет правильно.

17 минут назад
В перечисленных городах построены боксы для КОВИДА, вот прямиком туда до выяснения болен или нет на 14 дней и за свой счёт. Ато отпускают с аэропорта и тот едит через всю Россию прежде чем попадёт в свою но притом не зная заразился он или нет, так как задав он ещё кое какое время находился там.
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Абхаз

31 минуту назад
Ну правильно, перед выездом заграницу 2,5 килорубля с человека ибо не впустят в принимающуюстрану и 2,5 килокубля по приезду на Родину. И это с одного человека. Бизнес, ни чего личного...
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Личи

36 минут назад
каких лабораторий? все догадаться должны что ли
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