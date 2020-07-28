Погода в Липецке

34 минуты назад

В Липецкой области жара задержится еще на день

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#жара
В Липецкой области жара задержится еще на день

29 июля Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, осадков не ожидается, погода будет сухой и жаркой. 30-31 июля к региону приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди с грозами. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 и 30 июля - 23-24 градуса тепла, что на 4-5 градуса выше нормы, 31 июля – 19 градусов тепла, что в пределах нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днем будет от 29 до 34 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 14 до 16 градусов тепла, днем ожидается от 30 до 32 градусов тепла. 

День 29 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 7 градусов тепла.  
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#жара

Комментарии (1)

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Тупоголовый

24 минуты назад
Лучше бы её вообще не было, хочется уже морозов и снега!
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