34 минуты назад
В Липецкой области жара задержится еще на день
29 июля Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, осадков не ожидается, погода будет сухой и жаркой. 30-31 июля к региону приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди с грозами.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днем будет от 29 до 34 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 14 до 16 градусов тепла, днем ожидается от 30 до 32 градусов тепла.
День 29 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 7 градусов тепла.
Тупоголовый