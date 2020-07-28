Общество

36 минут назад

Стоимость путевки в загородные детские лагеря повысили

7 672
#путевка #детский отдых
Стоимость путевки в загородные детские лагеря повысили

Это означает, что родители смогут получить большую компенсацию за ее приобретение.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области выпустило приказ об установлении ново стоимости путевки в загородные детские лагеря отдыха. Теперь средняя цена путевки на 14 дней составит 17 379 рублей.

Приказ управления внес значительные коррективы в прежний расчет средней стоимости путевки. Весной 2020 года стоимость трехнедельного отдыха определили в 16 300 рублей. Рост средней стоимости путевки составил за три месяца 1 079 рублей.

С помощью установленной управлением средней стоимости услуги высчитывается компенсация части стоимости путевок, на которую могут рассчитывать родители при обращении в органы соцзащиты. Родители смогут вернуть до 50% от этой величины. В данном случае - более 8 600 рублей. Правом на компенсацию за отдых ребенка в летнем лагере на территории Липецкой области (их 14, все перечислены на сайте регионального управления образования) может воспользоваться один из родителей ребенка, который трудится в Липецкой области. То в какой сфере – бюджетной или нет – значения не имеет.

Цены на отдых детей учреждения в согласовании с контролирующими органами устанавливают самостоятельно.
7 672
#путевка #детский отдых

Комментарии (7)

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Житель

4 минуты назад
"Спасибо" дедушке Путину за это....
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Сокол

12 минут назад
Нашли плюс.Компесация за то выше будет. Вот это радость!
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Гостю

14 минут назад
Гость,Ани кончили дворовый институт, прокурив за мимо 5 лет.
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Ваш

24 минуты назад
Гость, а пря Сталяне лагеря были бесплатными, а срок от 5 лет до пожизненного
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Гость

24 минуты назад
Научитесь считать, писаки чертовы. Путевка стоила 16300 за ТРИ НЕДЕЛИ, а теперь 17379, но за ДВЕ НЕДЕЛИ. Итого рост путевки составляет - 6512.
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Андрей

25 минут назад
А обнулить слабо?
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Гость

30 минут назад
Как то не понятно и не логично, цену подняли, но при этом срок сократили до 14 дней!!!
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