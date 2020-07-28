Общество
36 минут назад
Стоимость путевки в загородные детские лагеря повысили
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Это означает, что родители смогут получить большую компенсацию за ее приобретение.
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области выпустило приказ об установлении ново стоимости путевки в загородные детские лагеря отдыха. Теперь средняя цена путевки на 14 дней составит 17 379 рублей.
Приказ управления внес значительные коррективы в прежний расчет средней стоимости путевки. Весной 2020 года стоимость трехнедельного отдыха определили в 16 300 рублей. Рост средней стоимости путевки составил за три месяца 1 079 рублей.
С помощью установленной управлением средней стоимости услуги высчитывается компенсация части стоимости путевок, на которую могут рассчитывать родители при обращении в органы соцзащиты. Родители смогут вернуть до 50% от этой величины. В данном случае - более 8 600 рублей. Правом на компенсацию за отдых ребенка в летнем лагере на территории Липецкой области (их 14, все перечислены на сайте регионального управления образования) может воспользоваться один из родителей ребенка, который трудится в Липецкой области. То в какой сфере – бюджетной или нет – значения не имеет.
Цены на отдых детей учреждения в согласовании с контролирующими органами устанавливают самостоятельно.
Приказ управления внес значительные коррективы в прежний расчет средней стоимости путевки. Весной 2020 года стоимость трехнедельного отдыха определили в 16 300 рублей. Рост средней стоимости путевки составил за три месяца 1 079 рублей.
С помощью установленной управлением средней стоимости услуги высчитывается компенсация части стоимости путевок, на которую могут рассчитывать родители при обращении в органы соцзащиты. Родители смогут вернуть до 50% от этой величины. В данном случае - более 8 600 рублей. Правом на компенсацию за отдых ребенка в летнем лагере на территории Липецкой области (их 14, все перечислены на сайте регионального управления образования) может воспользоваться один из родителей ребенка, который трудится в Липецкой области. То в какой сфере – бюджетной или нет – значения не имеет.
Цены на отдых детей учреждения в согласовании с контролирующими органами устанавливают самостоятельно.
7 672
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