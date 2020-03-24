сегодня, 15:48
Средняя стоимость путевки в летние детские лагеря выросла на 12%
Подорожание 2020 года намного значительнее прежних индексаций. Год назад стоимость трехнедельного отдыха составляла на 1 836 рублей меньше.
В 2019 года средняя стоимость путевки составляла 14 464 рубля. Это на 1 836 рублей, или 12% меньше, чем в 2020 году. Заметим, что в 2018 года средняя цена путевки составляла 13 834 рубля. В 2019 году ее проиндексировали с учетом инфляции - увеличили на 630 рублей.
отец Алдоша
лохопет
Житель
Отец Мифодий
коммунист
Аленка
При СССР
коммунист
Это дети
По идее в 2 раза!!! подешеветь должен!!!!