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Средняя стоимость путевки в летние детские лагеря выросла на 12%

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#детский отдых #путевки
Средняя стоимость путевки в летние детские лагеря выросла на 12%

Подорожание 2020 года намного значительнее прежних индексаций. Год назад стоимость трехнедельного отдыха составляла на 1 836 рублей меньше.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установило среднюю стоимость путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. В этом году средняя цена трехнедельного отдыха ребенка составит 16 300 рублей. С помощью этой цифры высчитывается компенсация части стоимости путевок, на которую могут рассчитывать родители при обращении в органы соцзащиты.

В 2019 года средняя стоимость путевки составляла 14 464 рубля. Это на 1 836 рублей, или 12% меньше, чем в 2020 году. Заметим, что в 2018 года средняя цена путевки составляла 13 834 рубля. В 2019 году ее проиндексировали с учетом инфляции - увеличили на 630 рублей.
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#детский отдых #путевки

Комментарии (22)

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отец Алдоша

7 минут назад
лохопет, пошел ты, урод!
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лохопет

18 минут назад
Отец Мифодий, есть имя Мефодий, ДАУН!!!
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Житель

23 минуты назад
Когда отреставрируют и запустят вновь специально заброшенный видимо П/Лагерь Орбита в Чаплыгинском районе,где всегда отдыхали дети-сироты и обычные дети.Лагерь с 2016г не принимает детей,а принимает местных чиновников для пьянок,после охоты!
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Отец Мифодий

24 минуты назад
Не благославляю новые цены
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коммунист

28 минут назад
Сечин сказал, что себестоимость добычи у нас 3 доллара - продавали по 63 доллара, долг роснефти около 8 триллионов рублей. Выплачивать будем мы.
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Аленка

30 минут назад
От спасибо! На фоне всех новостей хоть одна радостная))))))))))))) ржу в голос! И как всегда никто ничего не изменит(((((((((( ну разве что единая россия как то повлияет на этот беспредел))))))))))
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При СССР

31 минуту назад
Такого не было.Едреснята сволочи нюх потеряли.Думают будут вечные.Вас сейчас народ проклинает.На том свете вертется будете.
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коммунист

35 минут назад
это только начало
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Это дети

37 минут назад
В группе не более 10 детей?!?!?, Трофименов и прочих депутатов единой России !.
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По идее в 2 раза!!! подешеветь должен!!!!

38 минут назад
И бензин !, МИНИМУМ!!!! А то и в ТРИ!!!
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